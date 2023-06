Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Sassuolo nel 2023?

Il Sassuolo, nella prossima stagione, ripartirà dal 4-3-3; un sistema di gioco che, a livello fantacalcistico, porta soluzioni interessanti.

Non è stata una stagione semplice per il Sassuolo; il club neroverde, nelle ultime cinque giornate di campionato, ha totalizzato due punti e tre sconfitte finendo la stagione al tredicesimo posto.

Ci si aspettava molto di più da una squadra che ha il materiale per essere maggiormente protagonista nel massimo campionato italiano. Il Sassuolo ha un tecnico, Dionisi, che ha le capacità per portare il club a vivere una stagione diversa, con possibilità di chiudere nella parte sinistra della classifica di Serie A.

Da un punto di vista del modulo, il Sassuolo scende in campo con il 4-3-3; parliamo di un sistema di gioco dove i ragazzi di Dionisi vogliono imporre la propria filosofia e avere costantemente il possesso palla per mettere in difficoltà la difesa avversaria. A livello di Fantacalcio, il Sassuolo offre delle soluzioni molto importanti e anche di prima fascia.

Modulo Sassuolo 2023 Fantacalcio

Abbiamo detto di come il Sassuolo scenda in campo con il 4-3-3; nell’ultima stagione sono stati tre i giocatori del club neroverde che hanno maggiormente portato un contributo notevole dal punto di vista del Fantacalcio.

Il problema è che due di loro, Frattesi e Berardi, rischiano di lasciare il Sassuolo nel corso di questa finestra estiva di mercato; il centrocampista è conteso da diversi top club ma la sua scelta dovesse cadere su una squadra con la presenza della mezzala.

Nel corso della prossima asta di Fantacalcio, considerando come Frattesi resterà sicuramente in Serie A, il centrocampista della nazionale potrebbe anche essere una delle prime chiamate e questo per via della sua grande abilità nell’inserirsi alle spalle della difesa. Avere un centrocampista con un buon numero di gol nelle gambe è fondamentale se si vogliono raggiungere risultati importanti a livello fantacalcistico.

Per quanto riguarda Berardi parliamo di un attaccante esterno che, con la maglia del Sassuolo, ha sempre portato numeri importanti a livello di gol e assist.

Pur non giocando in una big rappresenta una prima scelta nel corso dell’asta; il prossimo anno l’azzurro potrebbe fare il definitivo salto di qualità e questo lo renderebbe ancora più interessante per il Fantacalcio.

Concludiamo con Laurienté che nell’ultima stagione si è rivelato come una delle sorprese del campionato italiano; sette gol e sei assist il suo rendimento.

Numeri importanti anche per chi ha deciso di puntare sul giocatore dall’inizio della stagione; nella prossima asta sarà una risorsa fondamentale per i fanta allenatori.