Provini nel calcio in Italia, cosa si fa e come funzionano?

Il provino è una tappa essenziale nel percorso di ogni giovane che intende giocare a calcio e magari ambisce a diventare pro. Come funziona?

La carriera di un calciatore passa dai provini, o meglio inizia da essi. E non mancano esempi illustri di giocatori poi divenuti vere e proprie star del mondo del pallone, che da giovanissimi furono scartati ad un provino. Insomma, proprio quelle situazioni in cui chi sa di potersi esprimere bene nel calcio, trova poi determinazione ed energie per riprovarci e.. riuscire.

Il provino è un passaggio fondamentale nella carriera di ogni calciatore e questo vale anche per l’ammissione in qualche grande club, che talvolta non avviene subito ma dopo un periodo di gavetta in società minori. Ben si comprende allora l’essenzialità del momento, a cui bisogna arrivare preparati sia fisicamente che mentalmente.

Di solito non c’è grande chiarezza sul tema, perciò proveremo a farla nel corso di questo articolo e indicheremo come funzionano i provini calcio in Italia. In più daremo alcune informazioni utili sui provini presso note squadre di Serie A. I dettagli.

Perché si fa un provino nel calcio?

Partiamo da una domanda elementare e scontata, ma fino ad un certo punto. I motivi per cui vengono fatti i provini sono più d’uno in verità, eccoli in sintesi:

individuazione dei giovani calciatori di miglior prospettiva, in quanto i provini servono ai club per scovare talenti in erba e, conseguentemente, sono riservati a più fasce d’età. Grazie ai provini i club e le scuole calcio potranno valutare abilità tecniche, tattiche e fisiche di coloro che si cimentano in essi;

Soprattutto i provini servono a potenziare le capacità individuali, ovvero consentono di mettersi alla prova, migliorare le proprie abilità e ottenere un feedback da parte degli allenatori.

Attraverso i provini sarà data una valutazione utile a capire meglio i propri punti di forza e punti deboli e, in caso di mancato superamento del provino – è successo anche a tanti giocatori poi divenuti celebri – il giovane partecipante potrà comunque comprendere maggiormente su che cosa deve migliorare. E riprovarci in futuro.

Cosa si fa in un provino nel calcio?

Descrivere in sintesi cosa si fa in un provino di calcio non è complicato. Fondamentalmente ogni giovane partecipante, bambino o ragazzo, dovrà sostenere un allenamento con partita conclusiva.

In particolare:

nella fase dell’ allenamento il partecipante eseguirà varie prove atletiche e tecniche con il pallone (ad es. dribbling, tiri) in modo che lo staff che dirige il provino possa capire chi ha le caratteristiche di base per intraprendere una carriera nel mondo del calcio;

Chiaro che la mentalità aiuterà ed anche questa infatti sarà valutata dai selezionatori. Chi farà il provino di calcio dovrà cercare, per quanto possibile, di restare rilassato mentre gioca e conservare quella concentrazione che serve a fare giocate semplici e lucide allo stesso tempo.

Al contempo dovrà mostrare di sapersi ben coordinare con la squadra, comunicando ed interagendo con i compagni in modo efficace.

Come funziona un provino nel calcio?

Un provino nel calcio funziona come una sorta di ‘test’ generale delle abilità del singolo partecipante e questo vuol dire che ci sono alcuni punti fondamentali di ogni selezione di questo tipo, al di là dello specifico club che lo organizza e dell’età dei partecipanti. Dicevamo infatti che le abilità valutate sono svariate: dal controllo di palla al tiro, passando per dribbling e passaggi ai compagni.

Gli occhi attenti dei selezionatori osservano tutto e debbono consentire di dare una valutazione finale il più possibile precisa sul singolo profilo di giovane calciatore che si cimenta nel provino. Ecco allora che capire come si svolge un provino nel calcio diventa assolutamente fondamentale.

Un provino perciò funziona sempre con la simulazione di situazioni tattiche tipiche delle partite. Ciò permetterà di valutare non solo la tecnica con i piedi, ma anche l’intelligenza calcistica – altra dote fondamentale per un calciatore. Capacità di posizionamento in campo e movimento senza palla sono importanti tanto quanto capacità di dribblare e stoppare bene il pallone che arriva dall’alto.

Come ottenere un provino in una squadra di calcio?

Prima di dare alcune informazioni specifiche sui provini per squadre piuttosto note del panorama calcistico italiano, ecco qualche consiglio generale su come ottenere questo tipo di test, o comunque come avere più possibilità di farne uno e di superarlo.

Ebbene, un giovane o giovanissimo calciatore dovrebbe tener ben presente i seguenti punti:

anzitutto, occorre partire dalle basi e perciò prima di rivolgersi ad un grande club per provare ad inserirsi nelle giovanili, può essere utile un avvicinamento ‘graduale’ trovando prima una squadra locale o comunque della propria zona, che abbia un programma giovanile ben strutturato. Per avere maggiori informazioni e fare una buona scelta può essere opportuno contattare più società sportive, federazioni calcistiche o scuole;

può essere utile un trovando prima una squadra locale o comunque della propria zona, che abbia un programma giovanile ben strutturato. Per avere maggiori informazioni e fare una buona scelta può essere opportuno contattare più società sportive, federazioni calcistiche o scuole; in secondo luogo, potrebbe essere opportuno preparare un breve cv calcistico , ovvero un riassunto scritto delle principali esperienze calcistiche passate, con riferimento alle squadre in cui si è giocato, allenatori avuti e traguardi conseguiti (ad es. qualche coppa in un torneo giovanile). Nel proprio cv ‘sportivo’ non dovranno ovviamente mancare anche le informazioni per un contatto;

Non dimentichiamo poi che ogni giovane o giovanissimo calciatore farebbe bene, con il supporto dei genitori o comunque di persone più grandi – e responsabili – a costruire ed estendere una propria rete di contatti con persone del mondo del calcio, come ad es. allenatori, staff tecnico, preparatori, procuratori e altri calciatori (se possibile). Partecipare ad eventi o singoli tornei, come pure a stage estivi potrebbe aprire le porte a nuove interessanti chance per un provino importante.

In ogni caso, ogni giovane o giovanissimo calciatore dovrà, sempre e comunque, puntare e scommettere su se stesso. Infatti soltanto mostrandosi competitivi, ricettivi e positivi, le probabilità di essere presi – magari dalle giovanili di qualche club noto – aumenteranno in modo considerevole.

Provini per squadre di calcio professionistiche

Diamo di seguito alcune informazioni un po’ più dettagliate, per scoprire come fare a sostenere un provino per squadre di Serie A.

Provini Juventus

Il club con il più vasto seguito di tifosi in Italia ha un progetto ad hoc, denominato Juventus Academy. Di portata non soltanto nazionale, ma esteso a tutto il mondo, il progetto in questione mira all’insegnamento e allo sviluppo delle capacità calcistiche di ogni giovane o giovanissimo calciatore. Chi voglia fare un provino alla Juventus e testare così le sue abilità non potrà prescindere dal prendere contatti con questo particolare ‘segmento’ dell’organizzazione del club bianconero.

Peraltro sul proprio sito web la Juventus tiene a precisare che i programmi compresi nell’Academy sono disponibili al di là del livello dai partecipanti e le attività sono fondate sul rispetto del benessere psicofisico, un valore ritenuto prioritario da parte del club.

Contatti per provino calcio Juventus

Per quanto riguarda i contatti per effettuare un provino con i bianconeri invitiamo a visionare anzitutto la pagina web relativa all’Academy nel sito ufficiale della Juventus, e per maggiori informazioni e contatti rivolgersi al Contact Center a disposizione per ogni chiarimento. Il numero di telefono per parlare con un operatore è lo 011.45.30.486.

Il servizio funziona dal lunedì al venerdì, con orario 10-20 e il sabato con orario 10-14, festivi esclusi. Alternativamente si può compilare il form online gratuito (previa registrazione).

Provini Milan

Chi vive a Milano o tifa Milan e intende cimentarsi in un provino con questo blasonato club potrebbe prendere in considerazione di rivolgersi all’AC Milan Academy, che rappresenta l’insieme dei progetti rivolti al coinvolgimento dei giovani under 18 nell’attività del gioco del calcio. In particolare spicca l’iniziativa Milan Junior Camp.

Come spiega il sito web di AC Milan, l’offerta formativa si rivolge a società sportive di ogni tipo, come pure a tecnici e manager sportivi, federazioni, istituzioni e quant’altro. In buona sostanza, tutto quanto ruota all’AC Milan Academy non mira soltanto allo svolgimento di un provino in sé, per verificare attitudini e mentalità del giovanissimo aspirante calciatore, ma anche e soprattutto vuole contribuire alla crescita e cultura sportiva sul territorio.

Contatti per provino calcio Milan

Per quanto riguarda i contatti per avvicinarsi al mondo rossonero e provare a iniziare proprio qui la carriera di giocatore, ricordiamo che nel sito web del Milan c’è una pagina ad hoc con le FAQ per la Milan Academy. Inoltre c’è un servizio telefonico che risponde tutti i giorni dalle 9 alle 19 alle domande inerenti l’Academy rossonera: 02-62.28.45.45 è il numero da comporre.

Ancora, è possibile contattare il club anche via mail, per saperne di più sul Milan Junior Camp, ovvero l’esperienza ufficiale di vacanza del club rossonero: milanjunior@acmilan.com è l’indirizzo da scrivere per avere maggiori informazioni su come entrare nel mondo Milan da giovanissimi calciatori.

Provini Inter

Ovviamente anche i nerazzurri hanno una loro Academy, in cui i giovanissimi calciatori possono migliorarsi, crescere e provare a costruirsi il futuro verso il professionismo. La strada dell’Academy, però, non potrà che iniziare verosimilmente con un test o provino e l’Inter nel proprio sito web dà tutte le informazioni utili.

Il club indica non uno, ma tre programmi diversi. Uno a lungo termine – denominato Academy – ed altri due denominati Camp ed Experience. I tre programmi sono gestiti tutti dagli allenatori dello staff nerazzurro, ma a spiccare è in particolare il primo – ovvero l’Inter Academy – che come indica lo stesso sito nerazzurro è da considerarsi un’estensione diretta del settore giovanile del club, peraltro noto per i successi raggiunti e le abilità dello staff nel formare giovani calciatori.

Contatti per provino calcio Inter

Per avere maggiori informazioni sulle opportunità di cimentarsi in un percorso formativo con l’Inter raccomandiamo di visitare la pagina web nerazzurra ad hoc, dedicata espressamente a scuole calcio e settori giovanili, ma anche indichiamo che esiste un form ad hoc in cui fare domande specifiche e ricevere una risposta da parte del club. Basterà compilare i vari campi richiesti e autorizzare il trattamento dei dati personali per le sole finalità richieste.

Provini Fiorentina

Per quanto riguarda il club viola spiccano le iniziative legate ai Fiorentina Camp, ovvero centri estivi ad hoc per ragazzi che potranno così vivere un’esperienza diretta con il mondo Fiorentina e prendere i primi contatti per mettersi alla prova in un eventuale provino per le giovanili.

Da notare che il programma Fiorentina Camp unisce attività formative e sportive con momenti di socialità e amicizia, con la supervisione dei tecnici viola presenti sui campi per garantire il livello qualitativo dell’esperienza sportiva.. e per scovare magari qualche talento in precedenza nascosto.

Contatti per provino di calcio Fiorentina

Chi volesse saperne di più sulle iniziative per entrare nel mondo viola da giovanissimi, potrà fare riferimento alla pagina dei contatti, in cui è anche indicato il numero di telefono 055571259 per parlare con un addetto del Centro Servizi Fiorentina Point.

Per quanto riguarda invece la specifica iniziativa denominata Fiorentina Camp, invitiamo a fare riferimento alla pagina web del sito della Fiorentina in cui sono riportati tutti i contatti e indirizzi web per partecipare. Basterà accedere alla home page e cliccare sulle tre linee orizzontali accanto allo stemma della Viola, in alto a sinistra. Si aprirà un menù ad hoc in cui l’interessato potrà trovare tutte le informazioni anche sul Fiorentina Camp.

Provini Roma

Chi vive nella Capitale e tifa o simpatizza per la Roma potrebbe voler fare un provino con i giallorossi. Ebbene, il club dà informazioni molto precise a riguardo ed infatti spiega nel suo sito web che è attivo – ad esempio – il circolo sportivo Italia, un vivaio ad hoc di AS Roma Calcio che organizza corsi di avviamento al calcio con cadenza annuale. Destinatari tutti i giovanissimi appassionati dai 4/5 anni in su. A seguire gli allievi un gruppo di esperti istruttori, proprio come per le tante altre Academy della Roma – è infatti presente una struttura ramificata in tutta Roma e anche fuori dalla Capitale e fuori dalla Regione Lazio.

Altra possibilità è quella di fare un provino alla scuola calcio di Trigoria che, se si concluderà positivamente, vedrà l’ingresso del giovanissimo nei pulcini, per poi salire via via di categoria con l’avanzare dell’età.

Contatti per provino di calcio Roma

Gli interessati potranno visionare l’elenco delle numerose Academy giallorosse sparse non soltanto a Roma ma anche in altri luoghi italiani, consultando la pagina ad hoc sul sito ufficiale dei giallorossi, mentre per quanto riguarda informazioni più mirate è possibile usare la pagina web del sito ufficiale AS Roma relativa ai contatti, in cui vi sono anche informazioni su scuola calcio e camp estivi.

Provini Lazio

I biancocelesti, all’interno del proprio sito web, hanno recentemente pubblicato un avviso relativo al settore giovanile 2023-2024 e alla scuola calcio della Lazio. In particolare il club informa che nel periodo di tempo che va dal 12 giugno al 9 luglio saranno aperte le richieste di ammissione alla scuola calcio 2023-2024. Ecco allora l’occasione ideale per mettere in mostra le proprie abilità tramite i provini. La Lazio inoltre ricorda che le richieste potranno essere inviate per i bambini nati nel triennio 2014-2016.

Previsti anche in casa Lazio i camp estivi interamente focalizzati sul calcio, che costituiscono un’occasione per emergere sotto la supervisione degli istruttori del settore giovanile del club.

Nel sito web ufficiale il club tiene peraltro a precisare che di base nelle scuole biancocelesti viene curata la tecnica individuale, per poi integrare nel tempo l’aspetto tattico, elevando sempre più le conoscenze pratiche del giovane calciatore.

Contatti per provino di calcio Lazio

Per quanto riguarda i contatti c’è una pagina web ad hoc sul sito del club, in cui trovare informazioni sul Lazio Summer Camp e in cui è possibile trovare indirizzi email per comunicare con la società, ovvero romanordacademy@gmail.com e laziosummercamp@sslazio.it.

Non solo c’è anche un numero di telefono con cui avere ulteriori informazioni su Lazio Summer Camp, +39 345 3245312. Pertanto anche nel club biancoceleste le iniziative per entrare nelle giovanili di certo non mancano.

Provini Brescia

Anche un club non rientrante tra quelli top di Serie A può essere un buon palcoscenico per essere notati e fare una ottima carriera di calciatore. Ebbene, basta dare un’occhiata nel sito web del Brescia per rendersi conto che le opportunità non mancano: vi è infatti un progetto ad hoc, denominato Brescia Scuola Calcio, e varie Academy suddivise per età.

Non solo molte le informazioni specifiche ed utili per chi intende cimentarsi in un provino che possa garantire l’ingresso nella squadra dei giovanissimi, tuttavia basta entrare nel sito ufficiale per trovare la pagina dei contatti diretti con il club.

Contatti per provino di calcio Brescia

Chiunque sia interessato ad un provino con il club, semplicemente potrà fare riferimento ai contatti specifici per il settore giovanile – come indicati nel sito web ufficiale. Il telefono di riferimento è 030 2410751 (interno 3-1), mentre la email per contatti via pc o smartphone è settoregiovanile@bresciacalcio.it.

Provini Empoli

Un club di Serie A non particolarmente blasonato potrebbe essere il luogo ideale per farsi notare in un provino, senza essere troppo tesi per il contesto in cui ci si trova. Dando un’occhiata al sito web ufficiale del club, troviamo che le iniziative di certo non mancano: in particolare spicca l’Empoli Giovani Camp e l’Empoli Giovani Camp Goalkeeper dedicato espressamente ai portieri. Prevista sia la formula Full Camp che Daily Camp.

Per maggiori informazioni su questa iniziativa invitiamo comunque a leggere tutti i dettagli nel sito web ufficiale dell’Empoli.

Contatti per provino di calcio Empoli

In riferimento ai contatti diretti con il club toscano riportiamo il numero di telefono 0571 93471, il fax 0571 934777 e l’indirizzo info@empolifc.com, con i quali ogni interessato potrà saperne di più sui provini e sul percorso per entrare a far parte delle giovanili dell’Empoli.