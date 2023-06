Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Torino nel 2023?

Un sistema di gioco, quello del Torino, che porta il club granata ad avere diversi elementi interessanti anche per il Fantacalcio.

Una stagione positiva nonostante la sconfitta, all’ultima giornata di campionato, contro l’Inter; passo falso che ha spezzato i sogni europei ai granata. I ragazzi di Juric, con una vittoria, avrebbero avuto possibilità di entrare nella prossima Conference League in caso di squalifica della Juventus.

Il non giocare in Europa, però, non può dare giudizi negativi alla stagione del Torino; i granata hanno iniziato un processo che deve riportare il club tra le grandi protagoniste della Serie A. L’obiettivo, ora, è quello di dare continuità a quanto successo in questa stagione e per il prossimo anno il Torino vuole lottare per l’Europa.

Obiettivo possibile a patto di rinforzare una squadra con una base, in ogni caso, molto importante; dal punto di vista del modulo, i granata ripartiranno con il 3-4-2-1. Questo sistema di gioco, in ambito Fantacalcio, porta elementi offensivi in grado di aiutare il proprio allenatore.

Modulo Torino 2023 Fantacalcio

Quando si fa l’asta per il Fantacalcio, con l’obiettivo di andare a comporre la propria rosa, è difficile che i giocatori del Torino vengano messi in cima alla lista dei desideri. Il club granata, però, ha elementi piuttosto validi che, all’interno di una rosa, possono portare un contributo importante.

Iniziamo, ovviamente, dal portiere; l’estremo difensore del Torino, Milinkovic-Savic, è un giocatore interessante. Sia che si vuole avere tre portieri diversi sia che si vuole avere un big e un portiere di completamento, Milinkovic può ritornare molto utile. Nella partite casalinghe, infatti, offre buone garanzie.

A livello difensivo, un giocatore che può garantire un rendimento decisamente positivo è Schuurs.

Il centrale si è dimostrato ottimo fisicamente, abile in marcatura e anche pericoloso dal punto di vista offensivo quando il Torino può contare su una palla inattiva a disposizione.

Passiamo, ora, al centrocampo dove sia Ricci sia Ilic sono due giocatori di rendimento che possono garantire un voto sufficiente e qualche bonus importante a livello fantacalcistico.

Sulla trequarti, invece, bisogna ragionare sul futuro di Miranchuk; parliamo di un giocatore con grandi qualità, abile nell’uno contro uno e uno e capace di essere decisivo negli ultimi venticinque metri dove può essere decisivo sia con gli assist sia con il gol.

A proposito di gol non possiamo non parlare di Sanabria reduce da una stagione con dodici reti e quattro assist; contributo importante sia per i granata sia per i fanta allenatori che hanno potuto contare su un giocatore importante a livello offensivo. Elemento importante per il prossimo Fantacalcio.