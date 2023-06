Quante sostituzioni si possono fare al Fantacalcio?

Le regole del Fantacalcio sono diverse tra loro e alcune sono fondamentali. Ma a livello di sostituzioni, quante sono possibili?

Il Fantacalcio è amato da milioni di calciofili in tutta Italia, che lo hanno eletto gioco per sfidare gli amici per antonomasia. Con questa simulazione, infatti, sono messe alla prova le capacità e conoscenze calcistiche di ogni fantallenatore che si cimenta in sfide con i rivali, facendo affidamento sulla miglior fantarosa possibile in base al suo budget.

Se nel Fantacalcio vi sono regole ed aspetti di dettaglio che possono essere variati all’interno del singolo torneo o lega, ve ne sono altrettanti che costituiscono l’ossatura del gioco. Pensiamo ad esempio alle sostituzioni dei calciatori della fantarosa: quante se ne possono fare? I dettagli.

Cambi Fantacalcio: il regolamento

Le sostituzioni al Fantacalcio non costituiscono la parte più ‘semplice’ del regolamento, ma per avere maggiori chance di primeggiare, è preferibile saperne qualcosa di più. Ebbene, la regola essenziale per le sostituzioni al Fantacalcio è che ogni cambio deve essere compiuto tenendo conto dell’ordine con cui sono stati inseriti i giocatori nella propria fantapanchina.

Attenzione dunque a non sbagliare: non rileva il giocatore che ha avuto il voto più elevato, ma se mai il giocatore primo della lista in panchina, in base a come questa è stata composta quando il singolo fantallenatore ha schierato la formazione per la giornata di Fantacalcio. Si tratta di uno dei principi cardine del regolamento generale della competizione.

Opzioni sostituzioni: il sito Fantacalcio.it semplifica la gestione

Troviamo alcune interessanti indicazioni relative alle impostazioni delle ‘opzioni sostituzioni’. Vi è infatti una sezione ad hoc nella quale il fantallenatore può scegliere il numero delle sostituzioni da fare e le modalità delle stesse.

Si tratta di un sito molto utile anche perché offre su schermo delle funzionalità che servono proprio a rendere molto più agevole la fase di gestione delle sostituzioni. E in queste pagine web si trova altresì indicato che il numero di sostituzioni consentite, comunque da specificare, potrà essere pari ad un valore compreso tra uno ed undici. Ma non mancano fantatornei con 3 sostituzioni o con 5 sostituzioni. Ai fantallenatori la libertà di decidere.

Ancora, nello stesso sito il fantallenatore potrà trovare precisazioni e chiarimenti sulle modalità sostituzioni, per capire quale criterio scegliere per operare le sostituzioni dei giocatori. Pensiamo all’ipotesi della sostituzione o cambio tra pari ruolo oppure alla facoltà del cambio modulo, ad esempio. E varrà sempre e comunque il citato criterio dell’ordine panchina per valutare i potenziali cambi.

Sostituzioni live Fantacalcio

C’è poi un aspetto simulativo del Fantacalcio che non tutti conoscono ed è rappresentato dalle sostituzioni live, che consentono di intervenire come un vero e proprio allenatore di Serie A durante la giornata del campionato. Ciò permetterà al fantallenatore di rimediare laddove le scelte tattiche anteriori si siano rivelate scadenti e controproducenti. Ne beneficeranno proprio i giocatori che maggiormente tengono agli aspetti tattici del gioco.

Ci sono anche delle limitazioni alle sostituzioni live: non potranno essere sostituiti – ad esempio – portieri che hanno subito gol o giocatori espulsi.

Proprio sulle sostituzioni live ha puntato il team di Fantamaster, garantendo ai fantallenatori un’esperienza molto più avvincente e interattiva e aumentando le variabili in gioco. Ricordiamo che Fantamaster si autodefinisce nel proprio sito web l’app del terzo millennio, con oltre due milioni di download. Sicuramente una parte di questo successo lo deve a novità che arricchiscono e non sottraggono nulla al Fantacalcio, come appunto le sostituzioni live.