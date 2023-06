Consigli Fantacalcio, qual è il modulo della Fiorentina nel 2023?

La Fiorentina, nella prossima stagione, dovrebbe ripartire dal 4-2-3-1; un sistema di gioco molto importate anche per il Fantacalcio.

Nell’ultima stagione la Fiorentina è tornata a sognare; il popolo viola, infatti, è arrivato ad un passo dal vincere in due competizioni. In Coppa Italia ci ha pensato Lautaro Martinez, con una splendida doppietta, a spezzare il sogno di Cabral e compagni.

Per quanto concerne la Conference League, invece, il sogno della Fiorentina è sfumato negli ultimi minuti di partita a causa di una disattenzione difensiva costata carissimo ai ragazzi di Italiano.

E’ stato proprio il tecnico, con la sua filosofia di gioco, che ha riportato entusiasmo all’interno del popolo viola; la squadra è tornata a proporre un sistema di gioco offensivo e la voglia è quella di dominare gli avversari indipendentemente dal tipo di avversario che la Fiorentina si trova di fronte.

Un 4-2-3-1 grazie al quale il club è tornato a divertire e a divertirsi; parliamo di un sistema di gioco decisamente importante anche in ottica Fantacalcio.

Modulo Fiorentina 2023 Fantacalcio

La Fiorentina, come detto, giocherà con il 4-2-3-1 anche nella prossima stagione; a livello fantacalcistico parliamo di un sistema di gioco che contiene diversi elementi da considerare nel corso dell’asta in cui si va a comporre la propria rosa.

Iniziamo dai terzini dove la viola può contare su Dodo e Biraghi; parliamo di due giocatori molto abile sia nella fase difensiva sia in quella offensiva. All’interno di una rosa ci stanno alla perfezione perché sono quei giocatori che, nonostante siano difensori, possono portare diversi bonus.

Dodo è un giocatore che accompagna costantemente la fase offensiva della squadra e può garantire diversi assist; stesso discorso per Biraghi.

Il terzino italiano, però, è in grado di portare anche diversi gol grazie alla sua straordinaria capacità sulle palle inattive.

Passiamo, ora, al centrocampo dove Amrabat è un giocatore di sicuro affidamento; corsa, dinamismo e intelligenza tattica. La sufficienza è assicurata e, qualora dovesse restare alla Fiorentina, è un giocatore su cui bisogna andare a puntare.

Sulla trequarti può portare diversi bonus anche Bonaventura; dal punto di vista offensivo, invece, non possiamo non parlare di Nico Gonzalez.

Siamo di fronte ad un giocatore con una tecnica decisamente superiore alla media; nel corso dell’asta ci si può puntare come completamento del reparto offensivo perché è in grado di garantire, al proprio fanta allenatore, un numero importante di gol e assist. E’ anche rigorista e questa è una cosa che non può non essere considerata.