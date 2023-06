Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Bologna nel 2023?

Il Bologna è pronto a ripartire dal 4-2-3-1; parliamo di un modulo che offre diverse soluzioni importanti in ottica Fantacalcio.

La stagione del Bologna non si può non considerare positiva; il nono posto è, senza ombra di dubbio, un passo importante all’interno di una crescita che deve attestare il club tra le realtà più importanti della Serie A.

Il progetto dei rossoblù è molto interessante e, senza spese poi così folli, la squadra riesce ad essere competitiva nell’arco della stagione. Affrontare il Bologna non è per nulla semplice soprattutto in casa dove, grazie alla spinta del proprio pubblico, riesce a mettere in difficoltà gli avversari.

Una squadra con una precisa identità di gioco e la voglia di far valere le proprie caratteristiche indipendentemente da chi si trova di fronte; il Bologna, dal punto di vista del sistema di gioco, scende in campo con il 4-2-3-1. Un sistema di gioco offensivo e che, per portare risultati importanti, implica tanta corsa e tanto sacrificio da parte di tutti gli interpreti in campo.

Passiamo, ora, all’aspetto legato al Fantacalcio; questo sistema di gioco porta quattro giocatori offensivi e, di conseguenza, diverse soluzioni che possono risultare vincenti dal punto di vista del Fantacalcio.

Modulo Bologna 2023 Fantacalcio

Il Bologna non è una squadra di prima fascia e, nel corso dell’asta del Fantacalcio, i giocatori dei rossoblù non sono i primi ad essere chiamati; in realtà all’interno della rosa di Thiago Motta ci sono diversi elementi che possono portare bonus importanti.

Cominciamo, come sempre, dal punto di vista difensivo; il Bologna ha trovato un giocatore che si è rivelato importantissima anche dal punto di vista offensivo.

Stiamo parlando di Posch, centrale forte fisicamente, abile sotto l’aspetto del gioco aereo e con la capacità di impostare l’azione dal basso. Nell’ultima stagione si è distinto anche dal punto di vista offensivo riuscendo a dare un contributo importante al Bologna.

Passiamo direttamente al discorso offensivo dove, complice anche il sistema di gioco, il Bologna ha diversi elementi interessanti. Iniziamo da Orsolini sottolineando una cosa molto importante: il giocatore, molto spesso, viene catalogato come centrocampista.

Un ruolo ancora più importante perché, nel corso dell’asta del Fantacalcio, avere un centrocampista in grado di portare diversi gol e assist (undici reti e quattro passaggi vincenti nell’ultima stagione) è molto importante.

Ha avuto una stagione complicata a causa di una condizione fisica non al top e il suo futuro è incerto; parliamo di Arnautovic autore, nell’ultimo campionato, di dieci gol. Qualora dovesse restare al Bologna sarebbe un centravanti da prendere nell’asta del prossimo Fantacalcio.