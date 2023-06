Wanda Nara, il Mate in bikini è bollente

Wanda Nara scatenata in vacanza insieme al suo Mauro Icardi, la showgirl argentina come al solito regala scatti da urlo

Il momento delle vacanze estive è forse il migliore di tutto l’anno per i fan di Wanda Nara, e non potrebbe essere altrimenti. La showgirl e imprenditrice argentina ci ha abituato, in questo periodo, a offrire immagini clamorose, mettendo in risalto tutta la sua leggendaria sensualità.

Ormai, parliamo di una icona planetaria, con il suo fascino che non passa mai inosservato. E che sui social la rende uno dei volti femminili più cliccati, non solo per gli appassionati di calcio, con quasi 16 milioni e mezzo di followers su Instagram. Wanda non si smentisce mai e anche in questo 2023 con i suoi post social lascia il segno.

Come abbiamo visto, c’è qualcosa di diverso in lei, e non è soltanto relativo al cambio di colore di capelli che ha messo in atto da qualche mese. Un colore castano scuro, rispetto alla classica criniera bionda, cui ormai ci siamo abituati. Wanda è anche più radiosa che mai, per aver ritrovato la felicità con Mauro Icardi, dopo la separazione dello scorso anno e le voci di una nuova crisi prontamente scacciate. Infatti, i due si stanno godendo una vacanza davvero speciale, a Rio de Janeiro.

Wanda Nara si rilassa sul divano, visione dall’alto più esplosiva che mai: il costume non contiene nulla

Immagini seducenti in salsa sudamericana, in questi giorni, che si susseguono rapidamente. E lo scatto domenicale è davvero uno splendore, con una visione dall’alto in bikini che toglie il respiro.

Distesa sul divano, Wanda sorseggia un classico Mate, tipica bevanda argentina, e ci propone una prospettiva impagabile in bikini. Costume dai colori sgargianti e che contiene a fatica la consueta scollatura vertiginosa, un lato A che non delude mai le aspettative e ancora una volta accende in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori di tutto il web. Applausi a scena aperta per le curve di Wanda, che con la loro esplosività lasciano sempre il segno.