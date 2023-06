Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Milan nel 2023?

Il Milan ha vissuto una stagione difficile; il prossimo anno deve ripartire dal 4-2-3-1, un modulo utile anche per il Fantacalcio.

I rossoneri non hanno rispettato le aspettative; i ragazzi di Pioli, nella scorsa stagione, sono usciti dalla corsa scudetto troppo presto e questo sia per il risultato di alcune partite sia per il cammino straordinario del Napoli.

Per quanto concerne la Champions League, invece, il Milan è arrivato fino alla semifinale ma il doppio confronto con l’Inter ha visto Leao e compagni essere dominati dal primo all’ultimo minuto.

Sul mercato l’addio di Tonali è una delusione tremenda per i tifosi rossoneri; il centrocampista, infatti, aveva conquistato un posto speciale nel cuore del popolo romanista ed era anche considerato uno dei leader (tecnici e carismatici) della squadra.

L’offerta arrivata dal Newcastle, però, non si poteva rifiutare; tanti i milioni pronti ad entrare nelle casse del Milan con i rossoneri che potranno rinforzare, nel migliore dei modi, la rosa a disposizione di Pioli. L’obiettivo, nonostante una perdita dolorosa, è quello di uscire più forti da questa finestra estiva di mercato per essere competitivi nel corso della prossima stagione. A livello di modulo, invece, il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1; un sistema di gioco molto importante anche per il Fantacalcio.

Modulo Milan 2023 Fantacalcio

Quando una squadra scende in campo con il 4-2-3-1 significa avere quattro opzioni offensive e questo è un grande aiuto a livello fantacalcistico. Uno dei giocatori più ambiti della rosa del Milan è, senza nessun dubbio, Leao.

L’esterno portoghese è cresciuto tantissimo ed ora è uno dei più forti che ci siano in Serie A. Abile nell’uno contro uno, bravo nel creare superiorità numerica, garantisce un numero importante di gol e assist.

Non come prima scelta ma, durante l’asta del Fantacalcio, Giroud è un giocatore che deve essere chiamato; l’attaccante, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, riesce ancora a fare la differenza e in una rosa fantacalcistica ci sta alla grande.

Da un punto di vista difensivo non possiamo non parlare di Theo Hernandez; riuscire a portare nella propria rosa l’esterno francese significa avere una soluzione offensiva in più visto la capacità del ragazzo di arrivare costantemente in area di rigore avversaria.

Per il centrocampo bisogna aspettare lo sviluppo del mercato; solo allora capire quali giocatori del Milan, in questo specifico reparto, potranno essere messi come prima scelta nel corso dell’asta del Fantacalcio.