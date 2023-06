Consigli Fantacalcio, qual è il modulo della Juventus nel 2023?

La Juventus ha l’obiettivo quello di tornare protagonista nella prossima stagione e, per il Fantacalcio, ha due opzioni a livello di modulo

Nell’ultima stagione, i bianconeri hanno disputato una stagione decisamente negativa; in campionato mai competitivi per lo scudetto e nelle coppe i ragazzi di Allegri non sono riusciti ad arrivare in fondo rimediando anche brutte figure come, ad esempio, in Champions League dove sono usciti ai gironi al termine di un percorso con cinque sconfitte e una sola vittoria.

Tanti aspetti negativi e pochi segnali positivi; la Juve, però, deve ripartire e deve farlo nel miglior modo possibile. Una squadra come i bianconeri ha l’obbligo di vincere sempre, ogni anno, indipendentemente dalla competizione. Proprio per questo saranno mesi estivi decisamente intensi tra addii, nuovi arrivi e diverse situazioni spinose tra cui quella degli esuberi.

La Juventus, per il prossimo campionato, ha due opzioni legate al modulo; una doppia possibilità che si lega, in maniera indissolubile, al discorso fantacalcistico.

Modulo Juventus 2023 Fantacalcio

Il Fantacalcio e la Juventus, due sistemi di gioco utilizzabili nel corso della prossima stagione; i bianconeri, infatti, possono decidere di continuare con il 3-5-2 o di tornare al 4-3-3 in modo da esaltare le caratteristiche di determinate giocatori.

A livello fantacalcistico si può puntare su Szczesny; avere un buon portiere, al Fantacalcio, è fondamentale.

L’estremo difensore forte, infatti, garantisce un buon numero di gare senza subire gol e mantenere la porta inviolata è importantissimo se si vogliono avere più chance di vincere le partite.

Per quanto concerne la fase difensiva, invece, Danilo è sicuramente un giocatore su cui si può puntare senza troppi problemi.

Il brasiliano è un terzino di rendimento ma riesce anche ad essere determinante in fase realizzativa. Tra gol e assist, il difensore è uno dei migliori nel suo ruolo.

In mezzo al campo fare previsioni è decisamente complicato considerando le difficoltà la possibile rivoluzione della Juventus in questo reparto; Pogba potrebbe essere una soluzione importante.

L’ex centrocampista del Manchester United, dopo una stagione complicata, ha bisogno di recuperare la miglior condizione fisica; un giocatore con le sue caratteristiche può essere fondamentale a livello di gol e assist.

A livello offensivo possiamo fare lo stesso discorso del centrocampo dal momento che sono diverse le situazione che la Juventus deve valutare.

Chiesa e Vlahovic, due giocatori indispensabili per i bianconeri, rischiano di lasciare Torino in caso di super offerte. Al momento l’unico sicuro di far parte della rosa del prossimo anno è Milik, attaccante utile per il Fantacalcio.