Come fare scambi al Fantacalcio?

Una delle questioni intorno al Fantacalcio è, senza ombra di dubbio, quella riguardante gli scambi tra giocatori di due rose.

Il Fantacalcio non è solamente un gioco ma è considerato come una vera e propria religione; sono tanti i gruppi di amici che, ogni anno, organizzano i fanta campionati per sfidarsi a suon di partite e cercare di vincere la competizione.

Una delle cose più importante del Fantacalcio è, senza nessun dubbio, l’asta; grazie ad un numero predefinito di crediti (soldi virtuali), si va a comporre la propria rosa con un regola piuttosto chiara. Tolte rare eccezioni, decise prima dell’inizio dell’asta, le squadre del Fantacalcio devono avere tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

Venticinque giocatori; un numero importante e che consente di avere la rosa il più equilibrata possibile. Non solo l’asta per andare a comporre la propria squadra; altro aspetto fondamentale all’interno del Fantacalcio sono gli scambi tra due fanta allenatori che cercano di andare a migliorare la propria rosa.

Scambi Fantacalcio come funzionano? Le regole

Gli scambi al Fantacalcio possono essere determinanti per il raggiungimento dei vari obiettivi; iniziamo sottolineando come questo aspetto coinvolge due fanta allenatori. I giocatori coinvolti devono avere una valutazione simile ma, soprattutto, non deve essere un divario enorme tra i due protagonisti dello scambio.

Si possono scambiare anche giocatori di ruolo diverso con la consapevolezza che poi, entrambi i giocatori, dovranno andare a completare la rosa attraverso i calciatori svincolati, quelli che non sono stati chiamati all’asta e possono ancora tornare utili ai tecnici.

Quando si possono fare gli scambi al Fantacalcio?

Anche questa è una considerazione decisamente importante; quando fare gli scambi al Fantacalcio va deciso prima dell’asta in modo da mettere alcuni paletti da rispettare nel corso della stagione.

Non esiste una regola ben precisa ma è chiaro che è consigliabile aprire la finestra degli scambi non appena finite le due aste, quella principale e quella di riparazione in cui andare a migliorare la propria rosa.

Consigli scambi Fantacalcio

Passiamo, ora, agli scambi al fantacalcio; da questo punto di vista il consiglio è quello di scambiare due giocatori dello stesso ruolo in modo da non dover intervenire ulteriormente per andare a completare la squadre.

A questo bisogna anche fare attenzione alla valutazione dei due protagonisti; non deve esserci troppa differenza tra i calciatori che vengono messi al centro dello scambio.

Valutazione scambi Fantacalcio

Per quanto riguarda la valutazione, come detto, è molto importante perché non deve differire troppo tra i due protagonisti dello scambio.

Se due fanta allenatori vogliono scambiarsi (ad esempio) due centravanti, questi due attaccanti devono essere vicini di valutazione per far sì che lo scambio possa essere il più equo possibile e far guadagnare i due allenatori.