Quanti giocatori in rosa al Fantacalcio? Il regolamento parla chiaro

Il Fantacalcio ha delle regole piuttosto precise; una di queste riguarda i giocatori necessari per comporre la propria rosa.

Un vero e proprio fenomeno sociale; il fantacalcio è uno dei giochi calcistici più importanti che ci siano; ogni anno, un gruppo di amici si riunisce per organizzare il proprio campionato e vivere una stagione di sfide con il solo obiettivo di arrivare davanti a tutti.

Considerarlo un semplice gioco è decisamente riduttivo; il fantacalcio è legato al campionato della Serie A dal momento che le rose sono composte dai giocatori delle varie squadre italiane.

Per comporre la propria rosa si svolge una vera e propria asta dove i fanta-allenatori hanno a disposizioni dei crediti (soldi virtuali) per comprare i giocatori necessari ad andare a disputare l’intera stagione. Sul discorso della rosa abbiamo una regola ben precisa; andiamo a vedere quanti sono i calciatori necessari per fare il Fantacalcio.

Rosa Fantacalcio, quanti giocatori servono in squadra?

Come riportato da Fantamaster, per poter partecipare al Fantacalcio sono necessari venticinque giocatori; un numero importante (simile a quello delle rose della Serie A) che deve essere suddiviso in maniera ben precisa. Ogni reparto, infatti, deve avere un numero di calciatori ben preciso.

Iniziamo dai portieri; all’interno della rosa del Fantacalcio sono necessari tre estremi difensori che, solitamente, si dividono tra un titolare, la riserva del titolare e un portiere di una terza squadra. Passando alla difesa servono otto giocatori per andare a comporre questo reparto.

Otto difensori che sarebbe meglio suddividere tra quattro centrali e quattro terzini e, per i secondi, sarebbe utile andare a scegliere dei giocatori che possono andare a portare dei bonus importanti tra gol e assist. Uno di questi, ad esempio, è Theo Hernandez.

Lo stesso numero dei difensori, otto, è necessario per andare a comporre il reparto dei centrocampisti; nel corso dell’asta quando si arriva al centrocampo si inizia a pensare a come suddividere i crediti per poter prendere giocatori in grado di portare bonus importanti.

Tra gli otto centrocampisti, infatti, è necessario comprare (per la propria rosa) almeno un paio di top player in modo da aumentare le possibilità di vittoria.

Concludiamo con gli attaccanti; all’interno di una rosa bisogna avere sei centravanti tra prime punte ed esterni offensivi. Anche in questo caso, ovviamente, bisogna acquistare gente di livello per avere diversi gol nel corso del Fantacalcio.

In conclusione, una rosa del Fantacalcio deve essere composta da tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei difensori.

Attenzione, però; sempre secondo quanto riporta FantaMaster il numero di giocatori all’interno di una rosa può variare in base alle regole prese prima di iniziare l’asta. Solitamente, però, è venticinque il numero perfetto per avere una squadra il più equilibrata possibile.