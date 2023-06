Mezzala nel calcio: ruolo, caratteristiche e come dovrebbe giocare

Sono diversi i ruoli presenti in una squadra di calcio; tra questi troviamo quello della mezzala che ha dei compiti ben precisi.

Una squadra di calcio è composta da undici giocatori e ognuno di questi ha un ruolo ben preciso; troviamo il portiere il cui compito è quello di non subire gol. A livello difensivo abbiamo i centrali e i terzini; i primi sono i giocatori che si posizionano davanti all’estremo difensore mentre i secondi giocano larghi e devono svolgere la doppia fase, difensiva e offensiva.

Diversi i ruoli in attacco. Oltre alla classica prima punta (o centravanti) che deve ovviamente fare gol, abbiamo l’esterno offensivo il cui compito è quello di andare a creare la superiorità numerica. Importante anche la seconda punta che svaria su tutto il fronte offensivo e il trequartista, posizionate alle spalle del centravanti.

In mezzo al campo, invece, troviamo il regista il cui compito è quello di dettare tempi e ritmi di gioco, il mediano che deve aiutare il reparto arretrato e la mezzala che ha un ruolo fondamentale all’interno della squadra.

Chi è la mezzala?

Iniziamo andando a dire chi è la mezzala all’interno di una formazione; la mezzala è un giocatore molto importante che, solitamente, si posiziona più avanti del vertice basso del centrocampo e poco prima dell’esterno offensivo in modo da garantire, alla propria squadra, una soluzione aggiuntiva in fase di attacco.

Che ruolo è la mezzala?

La mezzala è, come detto, fondamentale all’interno di una squadra di calcio; è un ruolo che si posiziona tra il centrocampo e l’attacco e ha dei compiti importantissimi perché una buona mezzala garantisce, nell’arco di una stagione, un numero di gol e assist che possono risultare determinanti per il raggiungimento di vari obiettivi.

Come dovrebbe giocare una mezzala?

All’interno di un sistema di gioco troviamo la mezzala di sinistra e la mezzala di destra; il giocatore che occupa questa posizione di campo ha pochi compiti difensivi da svolgere ma si deve occupare sia della costruzione sia della finalizzazione delle azioni offensive.

La mezzala si trova più avanti del vertice basso di centrocampo e poco prima dell’esterno offensivo; deve, quindi, giocare tra le linee per andare a creare superiorità numerica in quella determinata zona di campo e mettere in difficoltà la difesa avversaria con continui movimenti e la capacità di inserimento all’interno dell’area di rigore.

Come essere una buona mezzala?

Per essere una buona mezzala bisogna avere delle caratteristiche ben precise; in primis serve possedere una tecnica di base per fornire passaggi vincenti, calciare in porta e saltare costantemente l’uomo nell’uno contro uno.

La mezzala deve poi essere dotata di ottima corsa e di grande dinamismo e deve saper leggere i movimenti dell’ala offensiva per poterci dialogare e creare, in quella zona di campo, la superiorità numerica. Infine una buona mezzala deve sapersi inserirsi alle spalle della difesa avversaria sfruttando il movimento della punta centrale.

Dove gioca una mezzala?

Come detto la mezzala gioca a centrocampo e, più precisamente, tra il centrocampo e l’esterno offensivo; una zona fondamentale di campo perché può mettere in costante difficoltà la difesa avversaria.

Qual è la mezzala più forte al mondo?

Gioca nel Manchester City e, nell’ultima stagione, ha vinto il treble: Premier League, FA Cup e Champions League. Tra tutte le competizioni ha messo a segno dieci gol e ben trentuno assist.

Stiamo parlando di Kevin De Bruyne, in forza al Manchester City; possiamo considerare il classe 1991 come le mezzala più forte al mondo. Giocatore tecnicamente fortissimo e che si posiziona proprio più avanti rispetto al centrocampista centrale e a ridosso dell’esterno offensivo per andare a creare la superiorità in quella zona di campo.

Assist, dribbling, gol, visione di gioco; De Bruyne ha tutte le caratteristiche della mezzala e, all’interno di una partita, il suo apporto in zona offensiva è assolutamente determinante.

Movimenti mezzala nel 4-3-3

Per quanto riguarda il 4-3-3 troviamo la mezzala di sinistra e la mezzala di destra; i movimenti sono quelli di raccordo tra il centrocampo e l’esterno offensivo del tridente di attacco.

La mezzala, in questo sistema di gioco, ha il compito di allargarsi per permettere all’esterno di andare dentro al campo e dare, in questa maniera, nessun punto di riferimento alla difesa avversaria.

Nel 4-3-3 deve anche andare a supporto della fase offensiva agendo tra la prima punta e l’esterno di riferimento per rappresentare una soluzione in più quando la squadra attacca.

Movimenti mezzala nel 3-5-2

Diversi invece i movimenti della mezzala nel 3-5-2; questo è un sistema di gioco che differisce dal 4-3-3 per la presenza degli esterni a tutta fascia.

La mezzala si trova sempre più avanti del centrocampista centrale ma non si allarga fin sull’esterno; in questo sistema di gioco, infatti, ha il compito di far uscire uno dei difensori per permettere ad uno dei due quinti di avere diverso spazio libero da attaccare.

Altro aspetto da considerare è la mancanza delle tre punte; nel 3-5-2, infatti, la mezzala attacca centralmente la difesa avversaria per inserirsi tra i due centravanti e fornire una soluzione in più a livello offensivo.