Marco, chi è il fratello di Insigne? Una vita decisamente diversa da “Il Magnifico”

Andiamo alla scoperta di Marco Insigne; parliamo del fratello di Lorenzo, l’attuale attaccante del Toronto ed ex capitano del Napoli.

La carriera di Lorenzo Insigne ha avuto una svolta importante quando nel 2012, dopo il prestito al Pescara, torna al Napoli; da quel momento ha inizio una bellissima storia d’amore tra il giocatore e la città partenopea.

Il classe 1991 diventerà anche il capitano del Napoli, una responsabilità non da poco visto la passione di una città che vive il calcio come poche in Italia. Il rammarico per l’esterno azzurro è quello di non essere riuscito a vincere lo scudetto con il club partenopeo: la squadra, infatti, ha coronato il sogno di trionfare in Serie A l’anno successivo all’addio di Insigne.

L’ex attaccante del Napoli ha tre fratelli; andiamo a scoprire qualcosa di più su Marco Insigne.

Tatuaggio Marco Insigne

Iniziamo da una curiosità su Marco Insigne; facciamo riferimento ad un tatuaggio. Come possiamo vedere anche dal suo profilo Instagram, Marco in passato si è tatuato il volto di Roberto in onore del rapporto che ha con il fratello.

Miriam, moglie di Marco Insigne

Passiamo, ora, all’ambito famigliare; aspetto di cui sappiamo qualcosa in più rispetto al discorso prettamente calcistico. Secondo quanto riferisce Chepoker, arco Insigne è convolato a nozze con Miriam Cutaneo.

Carmine, figlio di Marco Insigne

Non solo una moglie ma anche un figlio e, sempre secondo le informazioni di Chepoker, il figlio di Miriam Cutaneo e Marco Insigne si chiama Carmine; una scelta con un significato particolare dal momento che riprende il nome del padre di Marco.

Carriera Marco Insigne

Sulla carriera di Marco Insigne sappiamo veramente poco; possiamo dire, senza nessun problema, come non sia riuscito ad avere la stessa fortuna di Lorenzo che ha giocato per un club importante come il Napoli grazie al quale è diventato tra i calciatori più importanti a livello italiano e non solo.

Per quanto concerne il discorso relativo alla squadra, l’ultima informazione su Marco Insigne risale a due anni fa; stando a quanto riportato da Chepoker, il fratello di Lorenzo Insigne militava (informazioni, come detto, di due anni fa) nei dilettanti.

Somiglianze con il fratello

Il fatto che la carriera di Marco Insigne non sia stata poi così brillante ci rende molto complicato il paragone con il fratello; non sappiamo in cosa i due possano somigliare o differire da un punto di vista calcistico.

Marco Insigne Instagram

Concludiamo con il discorso relativo al profilo social; su Instagram, il fratello di Insigne sul noto social ha un numero di follower molto importanti. Marco Insigne, infatti, è seguito da oltre sessantacinque mila persone.