Antonio Insigne, chi è il fratello maggiore di Lorenzo? Hanno una cosa in comune

Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su Antonio Insigne; si tratta del fratello di Lorenzo Insigne, ex attaccante del Napoli.

Lorenzo Insigne è stato uno dei giocatori più importanti che sono passati da Napoli; in maglia partenopea ha vissuto la parte migliore della sua carriera calcistica anche se il rammarico più grande è quello di non aver vinto lo scudetto all’interno di una delle città più passionali a livello calcistico.

La grande occasione arrivò nella stagione 2017-2018 quando, dopo il successo allo Stadium, una città intera cullò la grande impresa; il sogno, però, venne smorzato dalla sconfitta, piuttosto netta, in casa della Fiorentina. Un grande rimpianto reso, probabilmente, più forte dal fatto che il Napoli ha vinto lo scudetto l’anno successivo alla sua partenza.

Il fatto di non essere riuscito a vincere il campionato non toglie nulla al valore di un giocatore che, in maglia partenopea, ha scritto pagine importantissime e verrà sempre ricordato con affetto dai suoi tifosi. Ora, però, andiamo a conoscere qualcosa in più su Antonio Insigne.

Caratteristiche fisiche Antonio Insigne

Passando alla caratteristiche fisiche di Antonio Insigne parliamo di un giocatore alto un metro e settanta; aspetto non propriamente adatto per una punta centrale e, proprio per questo, viene impiegato anche come esterno offensivo.

Come gioca Antonio Insigne

Abbiamo detto di come il fratello di Lorenzo possa essere impiegato sia come punta centrale sia come esterno offensivo; questo porta Antonio Insigne ad essere un giocatore molto duttile dal punto di vista tattico.

Piede Antonio Insigne

Quando scende in campo, Antonio Insigne predilige (proprio come il fratello) usare il piede destro; la differenza è come si sono sviluppate le carriere dei due giocatori con il fratello di Lorenzo a cui è mancata l’occasione per fare il definitivo salto di qualità.

Antonio Insigne ruolo

A livello di ruolo, Antonio Insigne nasce come punta centrale ma può essere impiegato anche da esterno offensivo di sinistra; esattamente come il fratello che è stato uno degli attaccanti esterni più forti del campionato italiano.

Una duttilità tattica fondamentale per un giocatore di calcio; essere impiegato su più ruoli permette, alla propria squadra, di avere più possibilità all’interno di una partita.

Antonio Insigne carriera

Passiamo, ora, alla carriera di Antonio Insigne; il fratello di Lorenzo non è riuscito a diventare uno degli attaccanti più forti a livello italiano.

Il classe 1988, infatti, ha vestito tra le altre le maglie dell’Arzanese, del Frattaminore e del Villa Literno. Attualmente, stando alle informazioni di Tuttocampo, milita alla Virtus Goti.

Somiglianza con il fratello

Come abbiamo detto, entrambi possono giocare da esterni offensivi anche se Lorenzo Insigne ha occupato questo ruolo dal primo momento mentre Antonio Insigne nasce come centravanti ma può essere dirottato sull’esterno.

Una somiglianza riguarda il piede che usano quando scendono in campo; entrambi, infatti, prediligono il destro per fare la differenza all’interno di una partita.

Le due carriere, però, non sono minimamente paragonabili dal momento che Lorenzo Insigne è riuscito a giocare per una squadra molto importante come il Napoli; diverso il discorso per Antonio che ha faticato ad avere la stessa fortuna calcistica.

Stipendio Antonio Insigne

Concludiamo con il discorso relativo allo stipendio; ecco, per quanto concerne questo tipo di aspetto, non abbiamo molte informazioni. Non sappiamo, dunque, quanto guadagna Antonio Insigne.