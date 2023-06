Ines Trocchia, bikini campione d’Italia: curve incontenibili

Ines Trocchia in bikini è come sempre uno spettacolo indescrivibile: la modella partenopea dal fisico ammaliante ed esplosivo

Si è concluso da un paio di settimane il campionato di calcio e ne è iniziato un altro decisamente particolare e atipico, ma non per questo meno intrigante e appassionante. Cioè, quello che vede scendere in campo, nella stagione estiva, le bellezze più acclamate del web, sfidarsi a colpi di scatti mozzafiato che diano dimostrazione di tutto il loro fascino. E una delle più attese da questo punto di vista non poteva che essere Ines Trocchia.

Ines è una delle modelle italiane di maggior fama e si è guadagnata notevole visibilità anche a livello internazionale in questi anni, fino a diventare uno dei volti femminili in grado di campeggiare sulle principali riviste planetarie. Classe, stile, eleganza, sensualità super provocante, queste sono le armi della 28enne di origini partenopee, che da sempre lascia il segno con le sue apparizioni a mezzo social e non solo.

Il suo seguito su Instagram è numerosissimo (oltre un milione e 600 mila followers) e testimonia quanto fascino sia in grado di sprigionare sempre e comunque. Le prime settimane estive hanno già contribuito a lasciarci senza fiato con prospettive da urlo. Ma Ines trova sempre il modo di stupirci e di esibire la sua silhouette prorompente in maniera irresistibile.

Ines Trocchia, sensualità napoletana al comando: scollatura da paura

Dal punto di vista calcistico, Ines è in realtà una tifosa dell’Inter. L’annata per lei si è dunque conclusa con l’amarezza della sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. Ma rivendica sempre con fierezza le sue origini napoletane, ribadite anche nell’ultimo post. Con un bikini che già adesso potrebbe incoronarla campionessa d’Italia dell’estate 2023.

In costume rosso fiammante, con sullo sfondo lo scenario incantato della Costiera Amalfitana, Ines ci sconvolge con la sua figura sinuosa e suadente. Il dettaglio della vertiginosa scollatura attira l’attenzione e accende in un attimo la passione e la fantasia, tentandoci allo zoom. Un capolavoro salutato da applausi a scena aperta nei like e nei commenti.