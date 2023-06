Come si calcolano i punti e i gol al Fantacalcio?

Il Fantacalcio ha regole atte a una competizione varia e ricca di colpi di scena. Come si calcolano punti e gol? Scoprilo nella nostra guida.

Chi ama il calcio e cerca un gioco simulativo sullo sport più seguito in Italia – e non solo – sicuramente conosce o avrà già sentito parlare del Fantacalcio, una competizione che vede gli amici sfidarsi tra loro per il conseguimento del titolo di fantallenatore vincente della lega. Oggi peraltro grazie alla diffusione del web e delle moderne tecnologie ogni appassionato può sfidare altri fantallenatori servendosi di una delle piattaforme internet a tema Fantacalcio.

Inventato più di trent’anni fa, questo gioco è praticato da un numero altissimo di partecipanti – se ne contano milioni nel nostro paese. La fortuna del Fantacalcio deriva dalla presenza di regole di strategia che mirano a valorizzare le conoscenze calcistiche e le abilità tattiche dei fantallenatori più preparati e, tra queste, sicuramente rilievo hanno quelle collegate ai punti e i gol.

Di seguito infatti vedremo come fare a calcolare i punti e i gol al Fantacalcio: a riguardo vi sono infatti istruzioni ben precise, che ogni fantallenatore deve o dovrebbe conoscere. Ma approfitteremo per fare prima qualche considerazione generale su questa competizione così ricca di partecipanti. Ecco tutti i dettagli.

Calcolo del punti e gol Fantacalcio

Per capire come si calcolano i punti ed i gol al Fantacalcio dobbiamo ricordare che le fantasquadre – nella tipica formula della lega a scontri diretti – competono tra loro in una serie di gare, il cui risultato dipende anzitutto dai voti attribuiti in pagella – dopo le partite reali – da parte dei maggiori quotidiani sportivi, come pure dalle redazioni fantacalcistiche ad hoc e dalle testate giornalistiche online. Talvolta sono utilizzati in alternativa algoritmi innovativi che elaborano il voto in base alle statistiche dei match. Insomma sono possibili più soluzioni diverse.

Ebbene, nel Fantacalcio a questi voti si sommano i vari bonus e malus di ogni singola giornata di campionato, per stabilire chi vince e chi perde. Fondamentalmente il calcolo del punteggio al Fantacalcio ha il seguente ordine di assegnazione dei punti, in positivo o in negativo. Vediamo da vicino il rilievo dei singoli bonus e malus:

+3 punti per ciascun gol segnato;

+3 punti per ciascun rigore parato (portiere);

+2 punti per ciascun rigore segnato;

+1 punto per ciascun assist compiuto;

+1 portiere imbattuto;

-0,5 punti per ciascuna ammonizione;

-1 punto per ogni gol incassato dal portiere;

-1 punto per ogni espulsione;

-2 punti per ciascuna autorete;

-3 punti per un rigore fallito.

Nulla vieta comunque che il numero di punti assegnati sia diverso e indicato dagli organizzatori della specifica lega a cui si partecipa. Chiaro insomma che al di là del voto dei giornali, il voto tramite bonus e malus dà una valutazione più accurata della prestazione del singolo giocatore in fantarosa. E’ importante sapere ciò per capire come si calcolano i punti e i gol al Fantacalcio.

Tabella conversione gol Fantacalcio

Per capire chi vince e chi perde al Fantacalcio, ha importanza – anche e soprattutto – la cosiddetta ‘tabella di conversione in gol’, vale a dire quel meccanismo tipicamente usato nei tornei per convertire i punti totalizzati dagli atleti nelle loro prestazioni reali, in gol virtuali del Fantacalcio.

Quella che esponiamo ora è la tipica tabella di conversione in gol dei punteggi ottenuti, ma nulla vieta che la singola lega adotti un meccanismo di conversione differente. D’altronde la personalizzazione è un’altra delle caratteristiche del Fantacalcio. Ecco di seguito la tabella:

meno di 66 punti: zero gol;

da 66 a 71,5: un gol;

da 72 a 77,5 punti: 2 gol;

da 78 a 83,5: 3 gol;

da 84 a 89,5: 4 gol;

da 90 a 95,5: 5 gol;

da 96 a 101,5: 6 gol.

Questa è la tabella più nota, per la conversione in gol dei punteggi conseguiti dalla somma di voti assegnati e bonus e malus. Ma lo ribadiamo: come vedremo ora, non c’è alcun divieto invalicabile di adottare regole diverse.

Personalizzazione della tabella di conversione

Abbiamo visto come si calcolano i punti e i gol al Fantacalcio, ma è vero è che una tabella di conversione ‘personalizzata’ può anche adottare parametri diversi. E’ il caso, ad esempio, di quella tabella che fissa che ad ogni 10 punti corrisponda un gol. Ciò significa che se un calciatore totalizza in vario modo 50 punti, la sua performance di gioco varrà 5 gol per il fantallenatore nella classifica del torneo.

Di fatto detta tabella di conversione mira a dare un un’indicazione visiva del rendimento dei calciatori nella competizione. Ribadiamo che la tabella di conversione è frutto del libero arbitrio dei partecipanti al gioco e perciò può certamente essere diversa da torneo a torneo.

Ecco perché qualsiasi fantallenatore farà bene ad informarsi subito su quale tabella di conversione sarà adottata, e per farlo dovrà trovare le informazioni ad hoc sulla conversione dei punti in gol nel regolamento ufficiale del torneo prescelto. Al contempo può anche scegliere di consultare gli organizzatori, onde ottenere ragguagli sulle modalità di applicazione della citata tabella e sui valori di conversione usati.

E’ chiaro che la tabella di conversione arricchisce l’esperienza di simulazione e conoscerla bene potrebbe fare la differenza anche nel mercato acquisti dei giocatori della propria fantarosa.

Chi vince le partite al Fantacalcio?

Alla luce di quanto abbiamo visto, la classifica del campionato di lega è fissata per punteggio, con tipicamente l’assegnazione di 3 punti per la partita vinta, un punto per la partita pareggiata e zero punti per la sconfitta. Proprio come accade nel calcio reale.

Il fantacampionato si completerà quando saranno disputate tutte le partite previste dal calendario di lega. E chiaramente chi farà più punti sarà eletto campione di lega. Per gli appassionati di questo gioco sicuramente una bella soddisfazione.

Lega Fantacalcio e possibili variabili

Ricordiamo anche che, nel gioco del Fantacalcio, i punti e i gol sono calcolati sulla scorta delle regole ad hoc previste dalla singola lega cui il fantallenatore partecipa. Ecco perché se prima abbiamo detto che, ad esempio, sono 3 i punti dati al gol segnato da un calciatore, detto valore può comunque variare in base alle regole (personalizzabili) della lega e, pertanto, nulla vieta che i punti siano 4 invece di 3. Un esempio simile può essere fatto anche per gli assist, il cui valore può anche essere superiore ad un punto, in base alle regole della propria fantalega. Perciò come per la tabella di conversione, anche queste regole possono variare. E’ importante sapere anche questo per capire in che modo si calcolano i punti e i gol al Fantacalcio.

Non dimentichiamo poi che ci sono anche altre circostanze che possono portare punti specifici, ovvero ad es. il cosiddetto ‘clean sheet’ (porta inviolata) oppure l’assenza di cartellini. Ancora, altre regole variabili potrebbero essere quelle che danno più punti per un gol realizzato da un difensore rispetto ad un centrocampista o attaccante della propria fantarosa, in modo da rendere più equilibrato ed avvicente il Fantacalcio.

Non solo. Altre variazioni potrebbero essere rappresentate da quelle regole particolari che prevedono l’assegnazione di punteggi bonus per alcuni eventi – basti pensare alle marcature da parte di calciatori che subentrano dalla panchina o appartenenti al proprio club preferito.

E non è finita qui. La personalizzazione delle regole è uno dei pilastri del Fantacalcio, che è e resta fondamentalmente un gioco ‘tra amici e per amici’ e – proprio per questo – ampiamente modificabile ed adattabile alle proprie prereferenze. Ecco perché le distinte fantaleghe potranno anche fissare regole ad hoc per ciò che attiene alle penalità per falli oppure per cartellini gialli o rossi, come pure correzioni al meccanismo di voto dei giornalisti sportivi (la base per l’attribuzione dei punteggi) e alle regole in fatto di aste giocatori.