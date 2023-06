Come prepararsi all’asta del fantacalcio?

Il fantacalcio è molto più di un semplice gioco ed è praticato da persone di tutte le età; andiamo a vedere come prepararsi all’asta.

Non possiamo definire il fantacalcio come un semplice gioco; siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno sociale praticato dalle persone di ogni età e che, anno dopo anno, attira sempre di più.

Diversi gruppi di amici, poco prima dell’inizio del campionato, si riuniscono per organizzare il torneo con la classica asta; si tratta di uno dei momenti più importanti perché porta alla composizione della rosa. Per formare la propria squadra si devono acquistare (attraverso i crediti) tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

Serve molta intelligenza per usare, nel migliore dei modi, i crediti a disposizione in modo da formare una rosa il più equilibrata possibile. I crediti non sono altro che dei soldi virtuali e, prima di partire con l’asta, si decide se averne 250, 500 o 1000; tre opzioni e, ognuna di esse, porta ad una strategia completamente diversa. Abbiamo detto di come l’asta sia uno dei momenti più importanti all’interno del fantacalcio; andiamo a vedere come prepararsi al meglio a questo momento.

Come gestire asta Fantacalcio?

Iniziamo cercando di capire come gestire, nel migliore dei modi, l’asta del fantacalcio; stando a quanto riportato da Pazzi Di Fanta, il consiglio è quello di prendere un portiere di una big che possa garantirti diverse partite senza subire gol. Mantenere la porta inviolata, al fantacalcio, ti garantisce più possibilità di vittoria.

Per quanto riguarda la difesa, invece, se si vuole avere giocatori da bonus bisogna andare a puntare sui terzini dal momento che possono portare diversi bonus come, ad esempio, Theo Hernandez e Di Lorenzo.

Centrocampo e attacco sono i due reparti dove si spende di più dal momento che si trovano giocatori di grande spessore; è consigliabile prendere un centrocampista con un buonissimo numero di gol e assist nelle gambe ma soprattutto un centravanti goleador. Per vincere il fantacalcio è fondamentale avere a disposizione l’attaccante da 20 gol a stagione.

Errori da evitare all’Asta Fantacalcio

Per vincere il fantacalcio bisogna avere il giusto mix di bravura, intelligenza (nel portare avanti l’asta) e anche la fortuna nell’azzeccare determinate scelte. Esistono, però, degli errori che non bisogna assolutamente commettere.

Stando a quanto detto da Sky Sport, sono dieci gli errori da evitare e il primo è cambiare strategia per la porta; nell’asta del fanta bisogna essere decisi e non avere esitazioni soprattutto per l’estremo difensore.

Nell’organizzazione del fantacalcio bisogna considerare ogni cosa tra cui le squadre neopromosse; non bisogna farsi attrarre troppo dai giocatori di questi club perché imporsi nel massimo campionato italiano non è per nulla semplice.

Altro errore riguarda la spesa; non bisogna assolutamente andare a risparmio o esagerare per un determinato reparto o un singolo giocatore. E’ un tipo di errore che rischia di compromettere tutto il campionato.

Dobbiamo poi parlare della spesa sul primo attaccante; quando si arriva ai centravanti si cerca sempre di prendere il migliore su piazza. Tirare troppo il prezzo, però, può farti spendere troppo e questo va a compromettere il completamente del reparto offensivo.

Approcciarsi all’asta del fanta con sufficienza rischia di essere un gravissimo errore; non bisogna assolutamente pensare che l’asta andrà come speriamo perché gli imprevisti sono dietro l’angolo.

Sempre per quanto riguarda la spesa bisogna assolutamente evitare di andare fuori budget; farsi prendere la mano può significare alzare troppo il prezzo per determinati giocatori e questo rischia di farti arrivare all’attacco senza più crediti disponibili.

Occhio ai nuovi arrivati; non sempre, infatti, gli acquisti dei club rendono subito al primo anno. Prendiamo ad esempio Dzeko. Averci puntato sin da subito non ha portato molte soddisfazioni mentre, dal suo secondo anno di Roma, è stata una vera e propria garanzia.

Passiamo ora ad un altro errore che spesso viene commesso; parliamo di andare a prendere troppi giocatori di una stessa squadra. La rosa deve essere equilibrata e avere giocatori di più club possibili. Avere quattro o cinque giocatori della stessa squadra significa essere legati al risultato di quel club. Nel corso dell’asta, altro errore da non fare, bisogna evitare di prendere i giocatori acquistati l’anno precedente.

Concludiamo con il discorso del rialzo; all’asta troverete sempre l’amico simpatico che rialza ogni giocatore (anche i terzi portieri) pur di farvi spendere più del dovuto. Una strategia che rischia di avere l’effetto boomerang e rivoltarsi contro chi la applica.

Come scegliere giocatori all’Asta?

Cerchiamo ora di capire come scegliere i giocatori da prendere all’asta; il discorso è, in un certo senso, molto semplice nonostante (bisogna dirlo) serve sempre una componente di fortuna nelle nostre scelte. Prendiamo ad esempio Kvaratskhelia: sono veramente pochi i fanta allenatori che si aspettavano questo tipo di rendimento.

Tornando alla domanda per scegliere al meglio i giocatori bisogna andare a vedere le loro statistiche che possono andare dall’imbattibilità (per quanto riguarda i portieri) ai gol e agli assist dei centrocampisti ma anche a numeri più profondi per i difensori. In questo caso facciamo riferimento a quanti duelli aerei sono stati vinti da un determinato giocatori, gli anticipi effettuati, gli uno contro uno vinti. Insomma, dietro all’asta del fantacalcio esiste un vero e proprio mondo.

App Asta Fantacalcio

L’asta del fantacalcio non sempre si può fare in presenza; è difficile mettere d’accordo i vari gruppi e trovare un giorno che vada bene a tutti. Ecco allora che le applicazioni vengono in aiuto dei fanta allenatori.

Secondo quanto riportato da Aranzulla, sono diverse le applicazioni per l’asta del fantacalcio; troviamo Leghe Fantacalcio, Fantapazz, FantaMaster, Fanta Aste, Gestore Asta Fantacalcio, Asta Fantacalcio, SOS Fanta. Tutte applicazioni che aiutano nel portare a termine la faticosa ed impegnativo asta.

Schema per Asta Fantacalcio

Quando si fa l’asta bisogna tenere tutto sotto controllo; serve uno schema in cui inserire il giocatore preso, il rispettivo ruolo e quanto è stato pagato.

In tal senso è logico avere un foglio in cui fare una tabella con diverse colonne: una per il nome del giocatore, una per il ruolo e una per il prezzo. Solo così si potrà arrivare alla fine senza perdere il filo del discorso.