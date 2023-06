Rosa fantacalcio, quanti giocatori vanno comprati?

Il fantacalcio è un vero e proprio fenomeno sociale; andiamo a vedere, all’interno di una rosa, quanti giocatori bisogna avere.

Un gioco o forse qualcosa di più; il fantacalcio è un vero e proprio appuntamento fisso con i vari gruppi di amici che si ritrovano, ogni estate, ad organizzare il campionato. Impresa per nulla semplice perché bisogna trovare un giorno che vada bene per tutti e ritrovarsi (fisicamente o in videochiamata) per andare a formare la propria rosa.

La fase dell’asta è la più importante perché permette ai vari giocatori di avere una rosa con cui andare a competere nel corso del campionato; serve la giusta strategia per formare una squadra il più equilibrato possibile. Ogni persona può contare su un numero di crediti (soldi virtuali) stabilito prima dell’inizio dell’asta; si va da un minimo di 250 ad un massimo di 1000.

E’ chiaro che, indipendentemente dai crediti, bisogna avere una strategia ben precisa per non rischiare di spendere troppo per un determinato reparto o per un singolo giocatore. Il fantacalcio ha delle regole ben precise e una di queste è il numero di giocatori necessari per formare una rosa; andiamo a vedere quanti sono.

Quanti portieri servono al Fantacalcio?

Iniziamo dai portieri, il primo reparto che andremo a comporre in fase di asta; il numero di estremi difensori necessari, per affrontare il fantacalcio, è tre.

Esiste, ovviamente, una strategia nella scelta dei portieri; solitamente si decide di puntare su un top (in grado di garantire diverse partite senza subire gol) che viene affiancato dalle sue riserve in modo da essere sicuri di non giocare mai senza portiere.

Si può anche scegliere di puntare su un portiere top, una sua riserva e un terzo di un’altra squadra per avere un minimo di alternanza; la terza possibilità è quella di rinunciare al top player ma andare a prendere tre portieri titolari di squadre di media-bassa classifica.

Quanti difensori al Fantacalcio?

Passiamo, ora, ai difensori e qui il numero di giocatori da prendere sale inevitabilmente; sono otto quelli da inserire nella nostra rosa e, come per tutta l’asta, anche in questo caso si deve decidere che tipo di strategia adottare.

Considerando la presenza di giocatori, in grado di portare bonus nei centrocampisti e negli attaccanti, la scelta principale è quella di prendere otto difensori che giocano in squadre non di prima fascia anche per evitare di spendere troppo.

Al fantacalcio, però, i bonus possono arrivare anche dalla difesa; ecco allora che ci sono dei giocatori (come ad esempio Theo Hernandez, Danilo o Di Lorenzo) che possono far cambiare le nostre strategia in ambito difensivo. Uno o due big affiancati da giocatori non di prima fascia può essere l’altra soluzione per andare a completare il reparto difensivo.

Numero centrocampisti Fantacalcio

Passiamo ora al centrocampo, uno dei due reparti dove si trovano le maggiori possibilità di prendere i bonus. Anche in questo caso, come per i difensori, sono otto i giocatori da portare a casa.

La strategia qui va di pari passo con il modulo; se si sceglie di giocare con il 4-4-2 serviranno quattro titolari (di cui magari due in grado di portare gol e assist) e quattro riserve che, però, abbiamo la certezza di giocare con continuità

Se invece si vuole giocare con il centrocampo a tre saranno necessari cinque titolari (di cui due-tre veramente forti) e il resto riserve per completare il reparto.

Attaccanti al Fantacalcio quanti comprarne?

Strategia simile per l’attacco dove i giocatori, per ogni rosa, sono sei; solitamente chi gioca al fantacalcio parte con l’idea di schierare le tre punte. Ecco perché saranno fondamentali quattro titolari (due top assoluti per avere un buon numero di gol) e due riserve da inserire in caso di necessità.

Con quattro giocatori offensivi di livello, infatti, si può anche decidere di giocare con due punte. In conclusione una rosa del fantacalcio deve essere composta da venticinque giocatori: tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.