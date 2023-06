Fantacalcio: i migliori difensori per media voto della scorsa stagione

Chi gioca al Fantacalcio non può non sapere quali sono i più forti giocatori per la propria fantaformazione, ed ovviamente ci riferiamo a quegli atleti con le fantamedie più elevate. Scopriamo insieme quali sono i migliori 5 difensori per media voto della scorsa stagione.

Anche nel nostro paese, come è ben noto, il calcio rappresenta lo sport più amato. Senza eguali a livello di tifo, spinge gli appassionati a popolare gli stadi per sostenere ogni domenica i propri beniamini della squadra del cuore. Per questo non mancano le chiacchiere tra amici del giorno successivo alla partita, come coloro che scommettono sui risultati delle partite oppure si cimentano in varie simulazioni del gioco più bello del mondo. Pensiamo ad esempio all’intramontabile Subbuteo ma pensiamo anche ai tanti videogame manageriali a tema calcio.

Ebbene, per giocare tra amici che condividono la stessa passione per il mondo del pallone, esiste da molti anni in Italia il famoso gioco del Fantacalcio, con cui vengono costituite delle leghe ovvero dei campionati generalmente tra 8-12 squadre aventi l’obiettivo di far competere tra loro gli amici fantallenatori, che allestiscono all’uopo una fantasquadra composta da giocatori reali e i cui risultati dipendono dalle prestazioni reali degli atleti sul campo.

Di seguito vogliamo fare il punto sul Fantacalcio edizione 2022/2023 e, per farlo, vedremo in particolare quali sono i migliori difensori della stagione appena conclusasi. Li indicheremo tenendo conto della loro fantamedia, il cui valore serve come riferimento per tutti coloro che vogliono fare acquisti mirati e opportuni in vista della prossima lega. Di seguito daremo anche alcune informazioni generali sul gioco del Fantacalcio, che probabilmente interesseranno a chi vuole cimentarsi per la prima volta e vedremo un po’ più da vicino che cos’è la fantamedia. I dettagli.

Classifica migliori difensori Fantacalcio

A seguire ecco i nomi della top 5 dei migliori difensori Fantacalcio per media voto nella scorsa stagione.

Carlos Augusto del Monza

Al vertice della classifica fantamedia dei migliori difensori della Serie A troviamo il difensore brasiliano del Monza Carlos Augusto. Un nome che potrebbe dire poco ai più ma che a suon di prestazioni convincenti ha saputo non soltanto contribuire alla salvezza anticipata del Monza alla sua prima stagione in Serie A, ma anche primeggiare in questa speciale classifica del Fantacalcio.

Per lui 35 partite disputate su 38, con ben 6 gol, 5 assist e soltanto 4 cartellini gialli. Per un difensore sempre nel vivo dell’azione quest’ultimo dato sicuramente colpisce, e testimonia al contempo che si tratta di un difensore che sa bene come si marca, si contrasta e si riconquista palla.

Non deve stupire allora il suo alto valore di fantamedia, pari a 6.76.

Non un calciatore comune, insomma. Carlos Augusto rappresenta un terzino sinistro assolutamente moderno, molto capace nella spinta, ma anche portato per la fase difensiva. Di fatto è un esterno completo, classe 1999, che nel campionato di Seria A potrà sicuramente fare ancora molto bene. E questo anche a beneficio dei fantallenatori: anzi, questi ultimi dovranno segnarsi il suo nome in vista della prossima lega cui vorranno partecipare.

Federico Dimarco dell’Inter

Al secondo posto della nostra top 5 dei migliori difensori della fantamedia, troviamo invece un nome che, a ben vedere, non potrà sorprendere più di tanto. E’ l’interista Federico Dimarco, un difensore abile ma anche con spiccate doti offensive. Tra i protagonisti della cavalcata in Champions League, che ha portato i nerazzurri ad arrendersi soltanto in finale al Manchester City, Federico Dimarco ha registrato numeri molto convincenti, con prestazioni di alta qualità, in cui troviamo anche 4 gol segnati e soprattutto zero cartellini gialli.

Per un calciatore così dinamico e spesso nel vivo dell’azione, quest’ultimo dato è davvero interessante. Ecco allora un altro nome su cui scommettere in vista della prossima stagione. Il suo valore di fantamedia è pari a 6.7, per 33 presenze nel campionato di Serie A.

Stefan Posch del Bologna

Una buona difesa del Bologna ha permesso alla squadra emiliana di disputare un campionato alla larga dei pericoli della retrocessione e il merito va anche e soprattutto al difensore austriaco Stefan Posch. Molti non lo conosceranno o ne avranno sentito parlare poco, ma sono le prestazioni a collocarlo ai vertici della nostra classifica dei migliori difensori per media voto della scorsa stagione.

Il terzo posto è frutto di 30 partite giocate su 38 ma soprattutto delle prestazioni che hanno permesso al Bologna di fare un discreto campionato. Per lui anche 6 gol e 2 assist e per uno di cui si sapeva ben poco in precedenza, è un ottimo biglietto da visita. La fantamedia di Stefan Posch dice 6.68.

Giovanni Di Lorenzo del Napoli

Ci sono italiani in classifica e questa è una buona notizia. Infatti ai piedi del podio, al quarto posto, troviamo Giovanni Di Lorenzo, uno dei tra i protagonisti dello storico terzo Scudetto del Napoli insieme ad Osimhen e a tutti gli altri. Prestazioni senza particolari sbavature, sicurezza, lucidità e senso del gol gli hanno permesso di eccellere. Oltre ovviamente alla costanza di gioco – con 37 match disputati su 38 che lo hanno reso uno dei preferiti di Luciano Spalletti.

Per lui anche 3 gol e 4 assist e soltanto 2 ammonizioni. Numeri che hanno un valore positivo per il Fantacalcio ed, infatti, la sua fantamedia è pari a 6.58. Peraltro il terzino è anche nel giro della nazionale maggiore di Roberto Mancini.

Chris Smalling della Roma

In moltissimi ricorderanno la sontuosa prestazione di Chris Smalling nella finale di Europa League 2022-2023, persa con il Siviglia. Ebbene, proprio quella gara arrivò a suggellare un percorso di elevato livello del difensore inglese oggi alla Roma. Possiamo definirlo uno dei punti chiave dei giallorossi allenati da José Mourinho, specialmente in una stagione in cui altri compagni di squadra sono stati spesso assenti per infortunio.

Non è stato il caso di Chris Smalling, che infatti ha totalizzato ben 32 partite disputate, con 3 gol 2 un assist. Tuttavia per lui anche 7 ammonizioni. Nel complesso, quinto posto più che meritato nella classifica dei migliori difensori per media voto della scorsa stagione. Il valore della sua Fantamedia è 6.52.

Perché è importante scegliere buoni difensori al Fantacalcio

Di seguito vogliamo fare una sintesi e indicare per punti, quali sono i motivi per cui vale la pena scegliere (anche) buoni difensori per la propria squadra del Fantacalcio. Eccoli.

Punti assicurati

Dato il loro ruolo squisitamente tattico, i difensori sono frequentemente coinvolti nelle azioni di contrasto alla spinta offensiva degli avversari. Perciò le porte inviolate, gli zero gol subiti non possono che essere fattori di cui beneficiano i difensori, e che spingono in alto a livello di punteggio la propria squadra fantacalcistica.

Penalità inflitte

Non meno importante anche il fattore penalità subite dal singolo difensore, poiché i calciatori che vedono inflitte su di loro poche o zero penalità – e ci riferiamo ai cartellini gialli o rossi – sono di sicuro preferibili nella propria fantarosa. Essi contribuiscono ad evitare punti negativi, anch’essi determinati ai fini della vittoria / sconfitta.

Bonus per gol e assist

Ci sono poi gli aspetti legati ai bonus grazie ai gol ed assist. Per un difensore saranno sicuramente pochi, ma potrebbero rivelarsi determinanti per alcune vittorie del fantallenatore. Si tratta infatti di punti extra nel Fantacalcio, di cui non potrà che beneficiarne il punteggio complessivo della propria fantasquadra.

Differenziazione di squadra

La propria squadra del Fantacalcio deve o dovrebbe contenere ottimi bomber, ma non bastano soltanto loro. Serve equilibrio e scegliere difensori di alto livello può spingere e rendere differente – e migliore – la propria squadra rispetto a quella degli altri partecipanti alla lega.

Pertanto un astuto fantallenatore saprà sfruttare quelle situazioni in cui nelle leghe i giocatori si concentreranno specialmente sugli attaccanti, lasciando ‘sul mercato’ ottimi difensori, in grado di generare un vantaggio competitivo che a qualcuno potrebbe sfuggire.

Prestazioni costanti

I cinque nomi che sopra abbiamo citato, e che compongono la top 5 dei migliori difensori per media voto della scorsa stagione sono accomunati tutti da una cosa: la costanza del rendimento, partita dopo partita.

Caratteristica tipica dei difensori di qualità è anzitutto la loro stabilità delle prestazioni rispetto ad altri ruoli. Non eccellono in giocate di classe come fantasisti ed attaccanti ma sono meno altalenanti, più disciplinati e tendenzialmente non hanno grossi cali di rendimento. D’altronde il loro ruolo è quello di dare sicurezza alla squadra e perciò la stabilità delle performance non può che essere un tratto distintivo.

In breve, rispetto ai centrocampisti ed attaccanti possono dare una base solida di punti fissa per le varie partite, quindi scegliere quelli giusti è un’operazione tatticamente intelligente.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto quali sono i migliori difensori per media voto della scorsa stagione e abbiamo ricordato che la fantamedia ha un valore chiave per tutti i fantallenatori. Vero è che per quanto attiene ai difensori, le cose si complicano leggermente rispetto alla ricerca di validi attaccanti, perché per individuarne di realmente utili alla vittoria nella lega sarà necessario avere giocatori sempre presenti o quasi, e con qualche bonus che aiuti ad avere un buon punteggio.

Essendovi un budget a disposizione, è vero che tra le scelte oculate che ogni fantallenatore dovrà fare vi è anche quella dei difensori, in modo tale da bilanciare le risorse disponibili e massimizzare il potenziale dei punti della propria squadra al Fantacalcio. Ecco perché un buon fantallenatore dovrà considerare le tutte le prestazioni precedenti del difensore che vorrebbe in rosa, ma anche valutare la predisposizione all’infortunio e o ai cartellini, in modo da individuare difensori che siano in grado di giocare regolarmente.

Insomma, il Fantacalcio si conferma nuovamente un gioco simulativo e mirato ai fini strateghi appassionati del pallone e a coloro che vogliono condividere la loro passione con i propri amici. Proprio per questo, sapere chi sono i migliori difensori per media voto della scorsa stagione sicuramente aiuta a fare le proprie scelte di fantallenatore in futuro.