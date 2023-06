Michela Persico, lady Rugani è una sirena: posa esplosiva in bikini

Michela Persico si conferma in tutto il suo fascino prorompente, la compagna di Daniele Rugani in forma spettacolare

Per moltissimi giocatori di Serie A, tutti quelli che non sono impegnati con le varie nazionali negli ultimissimi appuntamenti stagionali, siamo già nel pieno delle vacanze estive. Che in molti casi li vedono alle prese con post a ripetizione sui social e il discorso riguarda non solo loro ma anche le loro affascinanti compagne. Una delle protagoniste assolute delle prossime settimane, da questo punto di vista, sarà Michela Persico.

La giornalista lombarda, compagna di vita di Daniele Rugani, difensore della Juventus, già da alcuni giorni si sta rilassando insieme a lui e al figlio, il piccolo Tommaso. Come di consueto, la famiglia ha iniziato le vacanze in Toscana, a Forte dei Marmi, da dove poi si dirigerà più avanti per qualche viaggio all’estero.

Relax, sole, mare e tante immagini sui social che hanno già lasciato i fan della splendida Michela senza parole. Del resto, parliamo di una delle giornaliste più apprezzate per il suo fascino incontenibile, con un seguito numerosissimo sui social (oltre un milione e 800 mila followers su Instagram). E la Persico non si smentisce, a suon di scatti e video pazzeschi che alzano in un attimo le temperature.

Michela Persico, distesa sul lettino fa sognare: scollatura incontenibile in primo piano e non solo

L’ultimo post è di quelli davvero in grado di togliere il respiro. Lady Rugani conferma una sensualità esplosiva e pazzesca in una posa perfetta sul lettino.

Una tintarella speciale per lei, che mette in evidenza la consueta silhouette da sballo in ogni dettaglio. Fianchi sinuosi, gambe infinite e naturalmente la vertiginosa e proverbiale scollatura che manda fuori di testa i fan, che tra like e commenti come al solito prendono d’assalto il suo profilo. L’estate di lady Rugani è già iniziata al massimo e promette di regalare altri momenti a dir poco indimenticabili, gli ammiratori sono in fervente attesa.