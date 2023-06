Fantacalcio: i migliori portieri per media voto della scorsa stagione

Quali sono stati i migliori portieri della scorsa stagione di Serie A per il Fantacalcio? Scegli uno di loro e vai sul sicuro.

L’Italia è un paese di appassionati del gioco del calcio un po’ in tutte le regioni e chi non ha nella propria città una squadra di prestigio, non di rado tifa per un altro club blasonato e ricco di storia. Non sorprende dunque il successo ultradecennale che il Fantacalcio registra nel nostro paese. Ci riferiamo ad un gioco nato ormai più di trent’anni fa ma che, tuttora, continua ad attrarre milioni di appassionati di calcio.

Di seguito parleremo proprio di Fantacalcio, ma lo faremo da uno specifico punto di vista. Analizzeremo infatti chi sono stati i migliori portieri per media voto della scorsa stagione, ovvero il campionato di Serie A 2022-2023. Quali i numeri di riferimento? Chi ha ottenuto le migliori valutazioni? E tra esse c’è qualche sorpresa?

Lo scopriremo insieme nel corso di questo articolo, dove coglieremo in primis l’occasione per parlare in generale del Fantacalcio e dei suoi aspetti fondamentali, perché c’è anche chi lo ha già sentito nominare ma non sa bene di che si tratta – e anzi vorrebbe saperne un po’ di più. Di seguito daremo tutti i dettagli sui cinque migliori portieri della stagione 2022-2023 per il Fantacalcio.

Migliori portieri Fantacalcio: la classifica

Quando si gioca al Fantacalcio spesso si tende subito a pensare a chi mettere in rosa come attaccante, non dando adeguata importanza al ruolo del portiere. Ma attenzione perché, proprio come nel calcio reale, quella su chi difende la propria porta si rivela spesso una scelta cruciale tra una vittoria ed una sconfitta.

Ecco perché possiamo affermare che quella sul portiere è una decisione tra le più delicate per chi gioca al Fantacalcio e, dunque, partecipa all’asta per l’assegnazione dei giocatori e l’assemblaggio delle varie squadre.

Vedere quali sono i 5 migliori portieri della Serie A, per quanto riguarda il campionato appena terminato, è dunque fondamentale in chiave strategica, per sapere già dove andare a guardare in vista della prossima stagione e quali atleti tenere d’occhio. I cinque nomi che faremo sono accomunati da un aspetto: al fine di redigere la classifica sono stati considerati soltanto i portieri che abbiano totalizzato almeno 26 presenze. I giocatori del Fantacalcio sanno bene che la variabile costituita dal numero di presenze ha un’importanza fondamentale per valutare la costanza delle performance di questo tipo di giocatore.

Meret del Napoli

Il portiere del Napoli Alex Meret, ha avuto un inizio di stagione piuttosto difficile. Ma ha saputo risollevarsi, come dimostra la sua valutazione al Fantacalcio. Se tutti pensano a Kvaratskhelia e Osimhen come uomini simbolo del Napoli Campione d’Italia per la terza volta, in realtà parte del successo è dovuto anche alla presenza del portiere originario di Udine.

I numeri sono dalla sua parte: nel corso del campionato e, in particolare, nelle sue 34 presenze (ha giocato quasi tutto il campionato di Serie A), Alex Meret ha subito ‘soltanto’ 24 gol parando anche un rigore.

Il giocatore è dunque emerso tra i rivali, costituendo una certezza per i fantallenatori, sempre molto attenti al rendimento di ogni loro giocatore in rosa. Non parate spettacolari o miracolose, ma piuttosto la regolarità del buon rendimento ne hanno decretato il primato nella Serie A del Fantacalcio.

La sua Fantamedia è pari a 5,56.

Provedel della Lazio

Non molto distante dal primo posto di questa speciale classifica del Fantacalcio dedicata ai portieri, si trova il portiere della Lazio, Ivan Provedel.

Cifre convincenti anche per chi ha difeso la porta della squadra seconda classificata nel campionato di Serie A stagione 2022-2023. Infatti Ivan ha giocato tutte le partite di campionato, senza mai un’assenza, costituendo una garanzia per il club con i suoi 30 gol subiti e una media voto netta pari a 6,26. La Lazio è arrivata seconda in campionato con una delle migliori difese, a riprova che la presenza del portiere Provedel, e le sue prestazioni, sono state determinanti al fine del successo.

Non più giovanissimo ma autore di una stagione che ne ha decretato una sorta di salto di qualità, l’atleta era arrivato in sordina dallo Spezia ma ben presto si è inserito tra i titolari della Lazio. Non mollando più il posto a suon di prestazioni convincenti.

Voti alti assegnati dai quotidiani e, secondo quel meccanismo di calcolo della Fantamedia che gli appassionati di Fantacalcio conoscono bene, la sua valutazione non poteva che essere alta: Fantamedia infatti pari al valore di 5,46, che ne sanciscono il secondo posto in graduatoria dei migliori portieri per media voto della scorsa stagione. Ecco allora un altro nome da tenere d’occhio da parte di coloro che si cimenteranno ancora, o per la prima volta, al gioco del Fantacalcio.

Vicario dell’Empoli

Anche lui nel giro della nazionale maggiore con le convocazioni di Mancini per la competizione Nations League, Guglielmo Vicario si prende il gradino più basso del podio di questa speciale classifica dedicata ai migliori portieri per media voto della scorsa stagione.

Portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario ha contribuito ampiamente alla salvezza senza particolari difficoltà da parte del club dell’Empoli, di cui difende la porta. Un numero alto di presenze ad avvalorarne la costanza e il rendimento: sono state infatti 31 le sue partecipazioni, un numero che peraltro poteva essere superiore e pari a tutte le giornate di campionate, se non vi fosse stato un infortunio tale da costringerlo al riposo per 7 giornate di campionato.

Chi conosce bene le regole del Fantacalcio, probabilmente già sa che un portiere come Guglielmo Vicario può essere figura chiave nelle leghe con modificatore difesa. Perciò, in attesa della prossima competizione tra fantallenatori, anche il suo nome merita un posto nella lista di quelli più interessanti per costruire una rosa di livello.

Il suo valore di Fantamedia è pari a 5,19.

Szczęsny della Juventus

Il polacco Wojciech Szczęsny occupa la quarta posizione tra i migliori portieri per media voto della scorsa stagione. Ecco allora un altro nome da aggiungere in lista e con cui eventualmente integrare la propria rosa, qualora gli altri sopra nominati siano già in quella di un fantallenatore rivale.

D’altronde non stupisce la presenza in classifica di questo portiere, se consideriamo che gioca in un club in cui la solidità difensiva è sempre stato un tratto distintivo. In più con l’arrivo di Allegri, tale caratteristica non ha potuto che rafforzarsi, essendo l’allenatore toscano da sempre assai attento alle dinamiche tattiche e difensive dei club che allena.

C’è però un dato che ha tolto a Szczesny una posizione più alta in classifica, e ci riferiamo alla sua non costanza a livello di numero di presenze. Proprio così: come in molti sapranno, più volte in stagione tra i pali della Juve abbiamo visto Mattia Perin e non lui, e le ragioni sono essenzialmente due. Da una parte l’alternanza con il suo rivale in porta, dall’altra alcuni infortuni che ne hanno condizionato inevitabilmente l’utilizzo.

I numeri di Wojciech Szczęsny sono i seguenti: 28 partite di campionato di Serie A disputate nell’ultima stagione, per un totale di 26 gol subiti quando era tra i pali.

A conti fatti se la media voto, che come sappiamo ha la sua valenza per individuare il rendimento di un portiere al Fantacalcio, è di tutto rispetto – 6,11 – la mancanza di rigori parati ha determinato una fantamedia inferiore rispetto alla stagione anteriore. Per lui infatti 5,18 il voto.

Teniamo anche conto del fatto che il portiere polacco è un ottimo pararigori: in carriera ne ha parati all’incirca più di uno su quattro. Ecco perché in vista della prossima stagione, anche il suo nome andrebbe inserito nella lista dei portieri più interessanti per il Fantacalcio.

Wladimiro Falcone

Il portiere al quinto posto ha giocato per il Lecce nell’ultima stagione ed è sicuramente stato una delle rivelazioni dell’ultima stagione di Serie A. 28 anni, originario di Roma e in prestito al Lecce dalla Sampdoria, ha certamente dato una grossa mano alla squadra

pugliese nella lotta per non retrocedere, poi conclusasi positivamente per i giallorossi.

Anzi senza ombra di dubbio Falcone oltre ad essere stato un uomo chiave per la salvezza, è stato asso nella manica per quei fantallenatori che al Fantacalcio lo avevano in rosa e che hanno partecipato ad una lega con modificatore.

Sua caratteristica della stagione, che lo accomuna agli altri, è il fatto di aver subito un numero relativamente basso di gol. E, soprattutto, i gol incassati sono arrivati comunque in modo ben distribuito. Infatti il Lecce, fino all’ultima giornata della stagione, non aveva subito più di due gol a match – a conferma della solidità difensiva in primis del portiere Falcone.

Per quanto riguarda la fantamedia, il voto assegnatogli è pari a 5,09, che gli vale il quinto posto nella classifica dei migliori portieri per media voto della scorsa stagione. Anche lui insomma da tenere d’occhio in vista della prossima lega.

Il caso Maignan al Fantacalcio

I tifosi del Milan e gli appassionati più attenti potrebbero chiedersi perché nella lista dei 5 migliori portieri non compaia anche Mike Maignan, portiere della nazionale francese autore di prestazioni di alto livello con i rossoneri in questa stagione e tra coloro che hanno maggiormente contribuito al traguardo della semifinale di Champions.

Ebbene, se ci attenessimo al mero dato delle fantamedie, Maignan sarebbe al terzo posto della classifica, escludendo dalla top 5 Wladimiro Falcone. Ma così non è in quanto rimarchiamo che il portiere transalpino ha saltato quasi metà campionato, difendendo i pali del Milan soltanto 22 volte. E proprio il fattore assenze non può che avere peso in questa speciale classifica dei migliori portieri per media voto della scorsa stagione.

Il suo voto alla Fantamedia è comunque un più che onorevole 5,34.

Fuori anche altri due nomi di livello, ovvero il portiere dell’Inter André Onana – voto di fantamedia pari a 5,04 – e Rui Patricio – portiere della Roma e della nazionale portoghese – con un voto di fantamedia pari a 5,07.

Media voto e fantamedia: cosa sono e differenze

Finora abbiamo parlato dei migliori portieri per media voto della scorsa stagione, tenendo conto del dato della fantamedia. Ma non dimentichiamo che alla base vi è pur sempre la media voto, ovvero quel dato numerico che tiene conto delle ammonizioni, degli assist, dei gol e di tutto ciò che implica bonus e malus – ovvero elementi che ogni fantallenatore conosce bene. Si tratta della pura media dei voti conseguiti da ogni singolo atleta.

Attenzione però: è pur vero che la media voto classica è un elemento essenziale per permettere di far capire al fantallenatore quale tipologia di calciatore ha innanzi, e se la sua presenza in rosa di Fantacalcio può essere davvero utile, oppure no. In estrema sintesi, la media voto classica permette ad ogni giocatore di rendersi conto se il rendimento è affidabile o se ha picchi positivi oppure negativi.

Ma è altrettanto vero che è la fantamedia a fare la differenza in questo gioco simulativo. Si tratta di fatto dell’evoluzione della media voto, ovvero della media voto al lordo dei bonus e dei malus, quindi includendo questi ultimi. E chi potrà giovarsi a fine stagione di una fantamedia di valore maggiore avrà tutte le carte in regola per vincere.

La fantamedia aumenta la competizione al Fantacalcio e lo arricchisce di variabili

In ogni caso, sono le regole delle singole leghe a fare davvero la differenza. Ecco perché nelle leghe a gironi valgono e rilevano gli scontri con gli altri club, ma vi sono Fantacalcio in cui il fantallenatore che vince è quello che ha la fantamedia migliore.

La differenza fondamentale tra media voto classica e fantamedia è data dal fatto che quest’ultima include sicuramente più elementi e variabili. Ecco perché ad esempio un calciatore con tante ammonizioni sarà poco interessante pur con una buona media voto nella varie giornate. Per fare un altro esempio che rende l’idea, se un giocatore oltre ad avere una buona media voto classica, prende anche pochi cartellini gialli o rossi, potrà beneficiarne anche in termini di fantamedia. E il fantallenatore che lo ha in rosa avrà più possibilità di vincere.

Ovviamente poi l’attaccante in rosa dovrà anche fare parecchi gol, oltre a prendere pochi cartellini ed avere una buona media secondo i quotidiani: solo sommando queste variabili il giocatore in rosa risulterà davvero determinante per la vittoria. Per quanto riguarda i difensori, le cose si complicano un po’ perché per trovarne di effettivamente molto utili alla vittoria occorrerà avere in squadra calciatori che non mancano una partita, che hanno una buona media voto e che prendono pochi gialli (raro per un difensore) e che magari riescono anche ad ottenere qualche bonus.

Insomma, il Fantacalcio si conferma un gioco adatto ai fini strateghi appassionati del pallone e, proprio per questo, sapere chi sono i migliori portieri per media voto della scorsa stagione sicuramente aiuta a fare le proprie scelte in futuro.

Perché scegliere il portiere al Fantacalcio è importante?

Non va dimenticato che i portieri al Fantacalcio possono guadagnare punti sulla scorta di distinti fattori quali parate, gol incassati e rigori respinti. Vero è comunque che le regole di dettaglio possono variare ed analogamente possono farlo i criteri per l’assegnazione dei punti, a seconda della lega o competizione cui il fantallenatore partecipa. Ecco perché è opportuno sapere chi sono i portieri più in forma in un certo periodo.

Prestazioni differenti in base all’avversario

C’è poi da considerare che le prestazioni di un singolo portiere dipendono anche dal tipo di avversario di volta in volta affrontato. Ci sono squadre con attaccanti molto temibili, ed altre meno.

Avere in rosa un portiere pararigori potrebbe aiutare, ad esempio. Non dimentichiamo poi che sia le tattiche che le strategie sono in grado di influire sul numero delle parate del portiere e sulla sua prestazione nel suo complesso.

Rischio infortuni

Altro elemento da tenere d’occhio è la maggior tendenza di alcuni atleti all’infortunio, rispetto agli altri. Ecco perché nello scegliere il portiere per la propria rosa del Fantacalcio, il fantallenatore farà bene anche a tener conto del numero di presenze dell’atleta e della sua predisposizione più o meno accentuata a guai fisici. Avere in squadra un portiere che non gioca o che gioca poco non aiuterà a vincere.

Questione budget

C’è anche da ricordare che il budget del fantallenatore è limitato e, perciò, il costo di un certo portiere potrebbe essere più elevato rispetto a quello di altri, meno utili per fare risultato in questo gioco. Possono pesare reputazioni e gare passate. Ecco anche perché scegliere un portiere non è operazione facilissima: ogni fantallenatore dovrà bilanciare la spesa per l’estremo difensore con quella per gli altri giocatori e gli altri ruoli.

Concludendo, ogni buon fantallenatore dovrà fare dunque ricerche approfondite sulla rosa a disposizione e tenere conto di una pluralità di variabili in gioco. Utili sono anche le valutazioni dei migliori portieri per media voto della scorsa stagione, che abbiamo visto sopra. Fare scelte strategicamente ben ponderate permetterà di massimizzare i punti conseguiti dal portiere e aumentare le proprie chance di vittoria.