Digao, chi è il fratello minore di Kakà? Età, carriera e che fine ha fatto oggi

Ricordate Digao, il fratello minore di Kakà? Ecco che fine ha fatto oggi il difensore con un passato anche al Milan ed al Lecce.

Tutti i tifosi del Milan si sono innamorati di Kakà, ma in pochissimi si ricordano di suo fratello minore Digao. Il ragazzo classe 1985, arrivato in Italia con tante aspettative addosso e con un paragone col fratello a dir poco ingombrante, è diventato di lì a poco da giovane promessa a clamorosa meteora.

In molti si chiedono che fine abbia fatto oggi quel difensore che Franco Baresi, ai tempi della Primavera, riteneva un ottimo prospetto a tal punto da convincerlo a rimanere per crescere a fianco di grandi campioni come Nesta, Maldini e Staam.

Digao caratteristiche fisiche

Rodrigo Izecson dos Santos Leite, meglio noto come Digao, colpiva per il suo fisico: era infatti alto ben 1,95 metri, con un peso dichiarato di 85 kg.

Piede digao

Il piede preferito di Digao era il destro.

Ruolo di Digao

Digao in campo giocava nel ruolo di 0, in grado di posizionarsi sia sul centro-destra che sul centro-sinistra in una difesa a 4. Nella difesa a 3, invece, era in grado di giocare in tutte le posizioni della retroguardia.

Carriera di Digao

Digao inizia la sua carriera nel San Paolo per poi approdare al Milan ma, non potendo tesserarlo a causa del limite degli extracomunitari, viene ceduto in prestito alla Sampdoria per un anno.

Rientrato a Milanello, il difensore brasiliano viene nuovamente prestato al Rimini dove si ritaglia un po’ di spazio nell’annata 2006-2007, ma complice un gravissimo infortunio la sua crescita si è putroppo fermata.

Rientrato nuovamente alla base colleziona soltanto una presenza in Coppa Italia fornendo tuttavia una prestazione poco convincente contro il Catania, rendendosi protagonista di due errori decisivi per la sconfitta del suo Milan.

Da qui inizia una lunga serie di prestiti: Standard Liegi, Lecce, Crotone e Penarol, in cui però non riesce né a trovare spazio né tanto meno a mettere in mostra il suo valore.

Decide allora di volare in MLS ai NY Red Bulls ma, a causa di numerosi infortuni, decide di rescindere il contratto ritirandosi a soli 27 anni dal calcio giocato.

Digao stipendio

Lo stipendio di Digao al Milan non è mai stato reso noto, tuttavia tra le richieste che avevano portato al rinnovo del contratto di Kakà al Milan ci fu anche quella relativa ad un rinnovo con adeguamento dello stipendio del fratello: il nuovo salario sarebbe stato da lì in avanti 1 milione di Euro.

Digao che fine ha fatto oggi?

Di Digao oggi, dopo il ritiro, si sono persi le tracce.