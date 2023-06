Che cos’è il modificatore di difesa?

Il fantacalcio è conosciuto e giocato da tutti; andiamo a vedere cosa è il modificatore di difesa all’interno del fantacalcio.

Siamo di fronte ad un vero e proprio fenomeno sociale; facciamo riferimento al fantacalcio, il gioco più importante legato al calcio che viene praticato da persone di tutte le età. Attenzione, cura, studio e tanto lavoro: questi gli aspetti che ci sono dietro all’organizzazione del fantacalcio.

Il momento più importante, ovviamente, è quello dell’asta che permette alle persone di andare a formare la propria rosa; ogni squadra è composta da tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti.

Per andare a formare la rosa le persone hanno a disposizione dei crediti, soldi virtuali; i crediti possono essere 250, 500, 1000. A seconda del budget, ovviamente, si dovrà usare una strategia diversa per andare a comporre la propria rosa.

Importante evitare grandi spese in un determinati reparto o per un determinato giocatore. La cosa più importante, infatti, è quella di fare una squadra equilibrata che possa portare bonus (gol o assist) con più elementi.

Il fantacalcio, nonostante sia un gioco che però viene preso molto sul serio dai partecipanti, ha delle regole ben precise. Tra queste troviamo quella sul modificatore di difesa che può essere impostato (tramite l’applicazione del fantacalcio) ad inizio organizzazione asta. Andiamo a vedere cosa è il modificatore di difesa.

Modificatore difesa per il fantacalcio: di cosa si tratta?

All’interno del fantacalcio puro e semplice ci sono della variazione che possono rendere molto più interessante (e allo stesso tempo più competitivo) il gioco; tra queste variazioni troviamo, senza ombra di dubbio, il modificatore di difesa che è quello maggiormente utilizzato dai giocatori del fantacalcio.

Cerchiamo di spiegare bene di cosa si tratta; stando a quanto riportato da Pazza di Fanta, la prima cosa da sottolineare è che il modificatore di difesa è un vero e proprio bonus che permette di aumentare l’importanza della difesa.

Nel corso dell’asta, indipendentemente dal budget a disposizione, si cerca sempre di arrivare al centrocampo e all’attacco con il maggior numero di crediti possibili dal momento che, in questi due ruoli, si trovano sempre giocatori di grande spessore. Con il modificatore difesa ecco che anche il reparto arretrato assume un ruolo fondamentale.

Modificatore di difesa: come si sfrutta?

Sempre seguendo le informazioni di Pazza di Fanta, il modificatore per essere sfruttato presuppone la presenza della difesa con almeno quattro giocatori. Una volta finita la partita si prende il voto del portiere (fondamentale, dunque, avere un portiere tra i top del campionato) sommato a quello dei tre difensori con il voto migliore e, alla fine, si divide tutto per quattro.

Per fare un piccolo esempio, se si decide di scendere in campo con il 4-3-3, il modificatore di difesa vedrà la somma del portiere più i tre centrali che hanno preso il punteggio migliore e, alla fine, si divide per quattro. Come abbiamo detto, dunque, con l’utilizzo del modificatore difesa è necessario, nel corso dell’asta, puntare su difensori in grado di portare un voto almeno sufficiente alla propria squadra.

Modificatore di difesa: quanto vale?

Spiegato cosa è il modificato di difesa e come viene sfruttato, andiamo a vedere quanto vale perché si tratta di un bonus che varia a seconda del risultato uscito fuori dalla somma voto del portiere e dei tre difensori migliori.

Prendendo sempre come esempio Pazzi di Fanta ci rendiamo conto che se la somma, tra il voto del portiere e quello dei tre centrali che hanno reso meglio diviso per quattro, oscilla tra il 6 e il 6.49 la squadra prende un punto in più; se la somma oscilla tra il 6.5 e il 6.99 si prendono tre punti in più mentre se la somma è 7 si attribuiscono ben sei punti in più.

Esiste anche un altro metodo: se la somma del voto del portiere più quello dei tre centrali che hanno reso meglio diviso per quattro da un sei di media, si attribuisce un punto in più alla squadra. Se la media va dal 6.01 al 6.25 ecco due punti in più, se la media va dal 6.26 al 6.5 allora saranno tre i punti in più, se la media va dal 6.5 al 6.75 ben quattro punti in più, se la media va dal 6.76 al 7 saranno cinque i punti in più mentre dal 7 in poi ecco che si attribuiscono sei punti in più.

Bisogna sottolineare come, in fase di organizzazione, si può scegliere quale fascia utilizzare per il modificatore difesa; la cosa importante è che questo bonus viene inserito per dare valore, anche durante l’asta di mercato, al reparto arretrato.