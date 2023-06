Il fantacalcio lo possiamo considerare un vero e proprio fenomeno sociale; andiamo a vedere come dividere un budget di 500 crediti.

Non solo un semplice gioco; il fantacalcio è molto altro a tal punto che possiamo definirlo un vero e proprio fenomeno sociale per la sua capacità, nel tempo, di andare a conquistare intere generazioni e coinvolgere persone di ogni età.

L’inizio di ogni stagione calcistica coincide con l’inizio del fantacalcio: l’organizzazione per fare l’asta, la composizione delle rose, la stesura del calendario. Un vero e proprio campionato dove le squadre sono composte dai giocatori delle varie rose.

Abbiamo detto dell’asta del fantacalcio; si tratta di un momento fondamentale per i partecipanti al fanta dal momento che vai a comporre la tua rosa con portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti.

Ovviamente, per formare la propria rosa, servono dei crediti (una sorta di monete virtuali) della stessa quantità per tutti i partecipanti; di base più crediti si hanno e più la rosa può essere competitiva per la vittoria finale.

Bisogna sottolineare come questa non sia una vera e propria regola; in fase di asta, infatti, è fondamentale capire fino a quanto rialzare un determinato giocatore e quanto spendere per chi si vuole acquistare.

L’errore da non commettere, perché rischia di rovinarti l’intera asta, è quello di spendere troppo per un determinato giocatore; la suddivisione dei crediti è importantissima ed è la base per una buona asta.

Andiamo, dunque, a capire come suddividere (nel miglior modo possibile) un budget di cinquecento crediti per formare una rosa assolutamente competitiva.

Asta fantacalcio: come dividere budget 500 crediti per i portieri?

Partiamo da un presupposto fondamentale: 500 crediti di budget è una cifra che possiamo definire pericolosa. Non rappresenta ne il massimo dei crediti possibili ne il minimo.

Serve grande attenzione per andare a comporre una grande rosa con questo budget ed è fondamentale non farsi prendere la mano quando si arriva a determinanti giocatori; per capirci, con un budget di questo tipo, sono vietate spese folli o si rischia, anche, di non completare la propria rosa.

Non possiamo, ovviamente, non partire da portieri e difensori, i primi due reparti con cui comporre la nostra rosa. Stando a quanto riferisce fantacalcio.it, per gli estremi difensori (che in rosa devono essere tre) è opportuno non superare i trenta crediti di budget.

Un tetto non eccessivo ma che, con la giusta strategia, ti permette di avere un titolare a cui si aggiungono o le due riserve di quel portiere o un altro titolare più la riserva di uno dei due. La secondo opzione consente all’allenatore di avere sempre due scelte a disposizione e non essere costretto a far giocare lo stesso portiere per tutte le partite.

Asta fantacalcio: come dividere budget 500 crediti per i difensori?

Per quanto concerne i difensori, invece, sempre secondo fantacalcio.it si va dai quaranta ai sessanta crediti; un budget, anche in questo caso, non eccessivo ma fondamentale per arrivare alla parte importante dell’asta con il maggior numero di crediti disponibili.

A livello difensivo si può decidere se cestinare una parte importante di budget per un top player o se puntare su giocatori sempre presenti ma non di club di prima fascia.

Asta fantacalcio: come dividere budget 500 crediti per i centrocampisti?

Arriviamo al punto forte dell’asta, quella sui centrocampisti; sono diversi i giocatori, in questo ruolo, che fanno gol perché in grado di portare bonus importanti come possono essere assist e gol.

Diversi giocatori forti da prendere senza, però, andare a spendere troppo sia per arrivare pronti all’asta degli attaccanti sia per il budget iniziale di cinquecento crediti.

Sempre in base a quanto riferito da fantacalcio.it, in questo caso i crediti da spendere oscillano tra i 105 e i 130 crediti; possono sembrare pochi ma con la giusta strategia non è escluso che si riesca a prendere un paio di top player.

Asta fantacalcio: come dividere budget 500 crediti per gli attaccanti?

L’asta per gli attaccanti è quella che, generalmente, porta via più tempo; avere in rosa un centravanti da venti-venticinque aiuta sicuramente a competere per vincere. In questo caso la spesa, secondo fantacalcio.it, varia dai 300 ai 320 crediti.

Come per tutta l’asta sarà fondamentale la strategia e capire cosa è meglio fare: puntare su un top player e completare l’attacco con giocatori non propriamente goleador o prendere due/tre buoni attaccanti in grado di portare un numero importante di bonus.