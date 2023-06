Pagelle portieri Inter 2022-2023: Onana la grande sorpresa

Andiamo a vedere le pagelle della stagione dell’Inter iniziando dai portieri dove Onana è stato, sicuramente, una bella sorpresa.

La stagione dell’Inter si è conclusa con la grande delusione di Istanbul; in finale di Champions, infatti, i nerazzurri hanno perso contro i favoriti del Manchester City. Una partita che, rispetto alle aspettative, è stata molto più equilibrata con i ragazzi di Guardiola a subire la pressione di un match da vincere a tutti i costi.

I ragazzi di Inzaghi hanno avuto le occasioni sia per passare in vantaggio (con Lautaro) sia per portare la sfida ai supplementari ma Lukaku non è riuscito a battere a rete un colpo di testa decisamente agevole. Andiamo a vedere i voti di una squadra che ha chiuso la stagione con due finali vinte su tre; iniziamo, ovviamente, dai portieri.

Partiamo da Cordaz, terzo portiere dell’Inter che si merita un bel sei e mezzo in pagella. Voto decisamente alto per uno che ha il ruolo di terzo estremo difensore ma ci sembra giusto premiare un giocatore mai utilizzato ma in grado di dare una risposta più che positiva quando è arrivato il suo momento.

All’ultima giornata di Seria A, con l’Inter che non aveva nulla da chiedere al campionato, Inzaghi ha dato spazio a Cordaz nel match in casa del Torino. Farsi trovare pronto, non giocando praticamente mai, è sempre complicato ma il classe 1983 ci è riuscito nel migliore dei modi; se l’Inter ha vinto in casa dei granata il merito è anche (se non soprattutto) di Cordaz che si è reso protagonista di due parate di grande livello. Proprio per questo, nonostante abbia giocato un solo match, il terzo portiere chiude la stagione con un sei e mezzo in pagella.

Passiamo, ora, ai portieri più utilizzati in questa stagione e iniziamo da Handanovic; l’estremo difensore nerazzurro ha giocato, tra tutte le competizioni, sedici partite. Complice l’età, parliamo di un classe 1984, non sembra più essere il giocatore che abbiamo sempre conosciuto e che era considerato tra i migliori del suo ruolo. In questa stagione è stato, piano piano, sostituito da Onana.

Nonostante qualche errore di troppo non si può dimenticare l’intervento in finale di Coppa Italia su Jovic. Una parata fondamentale per permettere all’Inter di mantenere il due a uno e vincere la manifestazione; stagione, dunque, di alti e bassi ma per quanto fatto nella finale di Roma (e anche per la sua importanza all’interno dello spogliatoio nerazzurro) ci sembra giusto dargli un sei in pagella.

Pagelle Inter, i portieri: Onana si è preso l’Inter

Concludiamo con Onana diventato, nel corso del tempo, il titolare della squadra di Inzaghi. Sono quarantuno le partite giocate in stagione dal classe 1996 che ha disputato una stagione tra alti e bassi.

Non sempre dava le garanzie che ci si aspetta da un portiere dell’Inter ma bisogna sottolineare come, con il passare delle settimane, sia cresciuto molto dando un contributo importante alla stagione nerazzurra. Giocatore che si fa sentire dai difensori (parla molto) e fornisce indicazioni continue al reparto arretrato; non possiamo poi non sottolineare il suo straordinario percorso in Champions terminato con otto gare senza subite gol. Ecco perché, in conclusione, la stagione di Onana è da sette pieno.