Pagelle portieri Milan 2022-2023: Maignan non è più una sicurezza

La stagione del Milan non è stata entusiasmante; i portieri, soprattutto Maignan, non hanno dato le garanzie sperate.

Il Milan si approcciava alla stagione da campione d’Italia in carica e la voglia di confermare la propria superiorità anche in questo campionato. Le cose non sono andate come sperato e se la stagione dei ragazzi di Pioli è stata positiva in Champions League, lo stesso non si può dire in Serie A dove i rossoneri hanno abbondonato la corsa scudetto a febbraio.

In questa sessione di mercato ci dovrà essere una mini rivoluzione per dare a Pioli una rosa in grado, da subito, di tornare ai vertici del calcio italiano. Ma torniamo alla stagione appena passata e diamo i giudizi partendo dal pacchetto dei portieri. Il titolare dei rossoneri è Maignan; la stagione dell’estremo difensore francese non è stata poi così brillante a causa di un problema fisico che lo ha tenuto fuori a lungo.

Ventidue le prestazioni in campionato e sette quelle in Champions League; decisamente troppo poco per un giocatore imprescindibile per il Milan. Per quanto riguarda le prestazioni non è stato impeccabile come la passata stagione, complice anche una fase difensiva non solidissima. Il sei in pagella, però, lo porta a casa; quando è stato disponibile, infatti, ha dato maggiore sicurezza a tutto il reparto. Impossibile dimenticare le sue prestazioni in Champions contro il Napoli; i rossoneri, senza Maignan, probabilmente non avrebbero passato il turno.

Pagelle Milan, Maignan da sei: niente sufficienza per Tatarusanu

Diverso, invece, il discorso per Tatarusanu; il classe 1986 è il secondo portiere del Milan e in questa stagione è stato impiegato con grande frequenza a causa del problema fisico avuto da Maignan. Considerando tutte le competizioni ha giocato ventitré partite senza, però, mai garantite la giusta affidabilità.

Tatarusanu, rispetto alla passata stagione dove è risultato decisivo in più occasioni (su tutte il rigore parato contro l’Inter) ha faticato a dare il giusto contributo mostrando diverse incertezze. La sensazione è che non possa essere il secondo portiere ideale per una squadra, come il Milan, che punta a vincere il campionato.

Concludiamo con Mirante; l’ex portiere della Roma è decisamente ingiudicabile avendo disputato una sola partita (l’ultima, contro il Verona, entrando al posto di Maignan ad un minuto dal termine del match). Estremo difensore che non ha avuto occasione di mostrare il suo valore; per questo è senza voto la sua pagella stagionale.

Un reparto che, soprattutto nel portiere titolare, avrebbe dovuto offrire maggiori garanzie; le cose non sono andate come si sperava e la stagione dei portieri del Milan non è stata brillantissima.