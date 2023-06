Quando chiude il calciomercato in Svizzera?

Il calciomercato è una parte fondamentale all’interno del mondo calcistico; andiamo a vedere quando chiude in Svizzera.

Sappiamo benissimo quanto il calciomercato, all’interno del mondo calcistico, abbia un ruolo a dir poco fondamentale.

Le trattative, per capire come una squadra si rinforza, vengono seguite con estrema passione da tutti i tifosi curiosi di sapere chi prende e chi vende una determinata squadra.

Di calciomercato se ne parla tutto l’anno; nonostante ci siano date ben precise, in cui imbastire trattative e provare a portarle a termine, la gente discute di mercato ogni giorno, ogni ora, ovunque si trovi.

Un fenomeno calcistico che dura da anni e che cattura l’attenzione e la curiosità della gente; il calciomercato, come detto, ha delle regole ben precise che ovviamente vanno rispettate. Cerchiamo di capire meglio come funziona il mercato in Svizzera.

Date chiusura calciomercato Svizzera orario

Un fenomeno calcistico non prettamente italiano; tutte le leghe calcistiche hanno il calciomercato per permettere ad ogni squadra di rinforzare la propria rosa con l’obiettivo di raggiugere determinati obiettivi.

Esistono due tipi di mercato, quello estivo (molto lungo e che permette ai vari club di formare la rosa per la stagione) e quello invernale, definito di riparazione dal momento che le società hanno meno tempo a disposizione e quindi vanno a puntellare le proprie rose.

In Svizzera il mercato estivo, come riportato da Transfermarkt, è iniziato il 10 giugno ed è terminato lo scorso 31 agosto; più di due mesi, dunque, per andare a comporre le rose ed affrontare la stagione nel miglior modo possibile.

Passiamo, ora, a quello invernale; il calciomercato di riparazione in Svizzera, sempre stando a quanto riferisce Transfermarkt, ha avuto inizio il sedici gennaio per poi concludersi lo scorso quindici febbraio. Un mese per andare a migliorare le rose e cercare di arrivare, al meglio, alla fine della stagione

E per quanto riguarda gli orari? Non abbiamo indicazioni precise su quando chiude il calciomercato in Svizzera ma l’orario di chiusura dovrebbe essere le 20.00.

Come abbiamo visto, dunque, il calciomercato è un fenomeno che non si ferma all’Italia ed è anche normale visto che il calcio si gioca ovunque e tutte le squadre devono avere la possibilità di andarsi a migliorare.

In Svizzera le società hanno a disposizione poco più di due mesi in estate e un solo mese in inverno; un lasso di tempo che deve essere sufficiente per rinforzare le rose del campionato.