Quanto ha speso l’Atalanta nel 2022 per il calciomercato? Le cifre ufficiali

L’Atalanta ha vissuto una stagione difficile, fatta di alti e bassi; andiamo a vedere quanto ha speso nel mercato il club.

Una stagione non semplice con momenti di spessore ma anche situazioni complicate; l’Atalanta, nonostante le difficoltà avute, si è confermata una delle più importanti realtà del calcio italiano continuando un percorso iniziato ormai da diversi anni.

Lo stile di gioco dell’Atalanta, anche in questa stagione, è stato piuttosto evidente nonostante alcuni momenti dove la squadra sembrava aver perso la propria identità. Tenere alta l’asticella, in un club come quello bergamasco, non è per nulla semplice.

La squadra, anche grazie al lavoro di Gasperini, riesce a sorprendere anno dopo anno anche se gran parte del merito va data alla società; sul mercato l’Atalanta è sempre stata in grado, senza colpi da fuochi d’artificio, ad essere un club di alta classifica.

Quanto ha speso il club bergamasco nel calciomercato 2022? Stando a quanto riportato da Transfermarkt, l’Atalanta ha messo mani al portafoglio per una cifra superiore ai novanta milioni di euro. Andiamo a vedere le cifre spese reparto per reparto.

Quanto ha spesi l’Atalanta per la porta

Il reparto dei portieri è l’unico non toccato dalla dirigenza bergamasca che ha preferito concentrarsi su altri reparti in modo da regalare a Gasperini una rosa il più ampia possibile e in grado di competere al massimo livello.

Quanto ha speso l’Atalanta in difesa?

In difesa sono state due le operazioni portate a termine dall’Atalanta; iniziamo con il riscatto, dalla Juventus di Demiral con il club bergamasco che ha versato, come riferito da Sky Sport, venti milioni di euro nelle casse dei bianconeri.

Difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con ottimo senso nell’anticipo. L’Atalanta si è mossa anche per rinforzare gli esterni visto l’importanza che ricoprono nel sistema di gioco di Gasperini.

A tal proposito è arrivato, dall’Udinese, l’esterno destro Soppy; il giocatore è stato pagato, come sottolineato da Sky Sport, nove milioni di euro.

Quanto ha speso l’Atalanta in mezzo al campo?

Per quanto riguarda il centrocampo, l’Atalanta ha fatto una grande operazione a livello economico; parliamo di Ederson, centrocampista acquistato dalla Salernitana per venticinque milioni di euro come riportato da Sky Sport.

Giocatore dinamico, forte fisicamente, dotato di grande corsa e con buonissime capacità di inserimento.

Quanto ha speso l’Atalanta per l’attacco?

Passiamo, ora, all’attacco dove sono tre i movimenti di mercato operati dall’Atalanta; importante, per il sistema di gioco di Gasperini e per avere una risorsa in più dal punto di vista offensivo, l’arrivo di Boga.

Il giocatore è stato acquistato per per una cifra intorno ai ventidue milioni di euro come riferito da Sassuolonews.net.

Una rivelazione di questa stagione è stata, senza ombra di dubbio, Hojlund; l’attaccante è stato acquistato dallo Sturm Graz per diciassette milioni di euro come riportato da Sky Sport.

Centravanti dalle grandi potenzialità e che, siamo abbastanza sicuri, è destinato a giocare in grandi palcoscenici perché ha tutte le caratteristiche per vivere una carriera da assoluto protagonista

A livello offensivo concludiamo con Lookman, arrivato per la cifra, sempre come riferito da Sky Sport, di quindici milioni di euro. Giocatore abile dal punto di vista tecnico in grado di saltare l’uomo e creare costantemente la superiorità numerica.

Lui, insieme ad Hojlund, sono stati i trascinatori principali dell’Atalanta in questa stagione.