Quando inizia e quando finisce il mercato in Premier League?

Il calciomercato, ovviamente, non esiste solo in Italia; andiamo a vedere le informazioni su inizio e fine del mercato in Premier League.

Uno degli aspetti più importanti del calcio è, senza ombra di dubbio, il calciomercato; le trattative che le società iniziano ad imbastire (tentando, ovviamente, di chiuderle) tengono i tifosi con il fiato sospeso per capire se le proprie squadre riescono a rinforzarsi nel migliore dei modi.

Fare mercato non è per nulla semplice considerando tutte le difficoltà del caso a partire dalla differenza che si trova tra l’offerta del possibile acquirente e la domanda di chi deve vendere.

Il calciomercato, ovviamente, non è una cosa tipica italiana; anche in Premier League esistono periodo in cui le società possono andare a rinforzare le rispettive rose per cercare di raggiungere i vari obiettivi in quello che, probabilmente, è il campionato più bello del mondo.

Andiamo, dunque, a vedere le date di inizio e fine del calciomercato in Inghilterra. Informazioni fondamentali per capire quando le società potranno muoversi con il discorso relativo alle trattative.

Quando apre il calciomercato in Inghilterra?

Iniziamo con la data di apertura del calciomercato in Premier League; per quanto riguarda l’ultima sessione estiva, le trattative sono iniziate (come riporta Goal) il dieci giugno.

E in inverno? Il calciomercato invernale, invece, è iniziato il primo gennaio 2023 con le varie società ad avere la possibilità di puntellare le proprie rose in quello che è definito come mercato di riparazione.

Per quanto concerne il prossimo mercato estivo, invece, non ci sono ancora date precise ma non si dovrebbero discostare troppo da quelle italiane. L’inizio dunque dovrebbe essere fissato per il mese di luglio.

Quando chiude il mercato in Premier League?

Andiamo, ora, a vedere le date di chiusura del calciomercato di Premier League; l’ultima sessione invernale di mercato si è chiusa, come riportato da Goal, alle 23 del 31 gennaio mentre per quanto riguarda l’ultima sessione estiva l’ultimo giorno possibile per chiudere le trattative era il primo settembre.

Il prossimo mercato estivo invece? Non si ha ancora una data precisa ma (come per la data di inizio) il termine ultimo non dovrebbe discostarsi da quello italiano; ecco perché la chiusura del calciomercato in Premier League dovrebbe essere fissato o per fine agosto o per i primi di settembre.