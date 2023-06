Quando finisce il calciomercato di Serie C?

Il calciomercato è una delle cose più importanti nel mondo del calcio. Andiamo a vedere come funziona le sessione di mercato in Serie C.

Siamo di fronte ad uno dei aspetti più importanti all’interno del mondo calcistico; stiamo parlando del calciomercato.

Durante tutto il corso dell’anno, i tifosi aspettano con ansia il momento delle trattative per poter capire come la loro squadra potrà essere rinforzata.

Le sessioni di mercato sono due: quella estiva e quella invernale. Nella prima, le società hanno a disposizione diverso tempo per andarsi a rinforzare e preparare, nel miglior modo possibile, la stagione.

Diverso il discorso per la sessione di mercato invernale; in questo caso le trattative possono essere portate avanti in un periodo di tempo molto più ristretto rispetto al calciomercato estivo. Proprio per questo che la finestra di mercato invernale è denominata di riparazione.

Il calciomercato, nonostante abbia due finestre di mercato ben precise, è un argomento di cui si parla 365 giorni l’anno e questo fa capire quando la gente abbia voglia di capire come la propria squadra verrà rinforzata. Andiamo a vedere la situazione del mercato invernale in Serie C.

Fine calciomercato invernale Serie C

Il calciomercato non è solo ed esclusivamente delle principali leghe calcistiche; si fa mercato anche in Serie C.

Andiamo a vedere le date dell’ultimo calciomercato invernale di Serie C; i criteri sono gli stessi della Serie A e, infatti stando a quanto riporta Goal, il termine ultimo per vendere o acquistare giocatori è stato lo scorso trentuno gennaio alle ore 20.

Quando inizia il calciomercato invernale Serie C

Abbiamo visto la fine del calciomercato invernale di Serie C; andiamo, ora, a capire ovviamente quando inizia questa finestra di mercato per permettere alle squadre di imbastire e portare a termine le trattative.

La data per l’inizio dell’ultima finestra invernale è stata, stando a quanto riferito da Goal, il due gennaio. Un mese di tempo, dunque, per completare le rose e affrontare al meglio il finale di stagione.