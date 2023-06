Quanto ha speso la Lazio nel 2022 per il calciomercato? Le cifre ufficiali

La Lazio è la prima squadra della capitale; andiamo a vedere quanto hanno speso i biancoclesti di Claudio Lotito sul mercato.

Una delle squadre più importanti del campionato italiano, nonostante non sia la più titolata, è la Lazio; il club capitolino ha una storia molto importante e, da anni, è una realtà consolidata della Serie A.

In questa stagione, la Lazio si è resa protagonista di un campionato di tutto rispetto ottenendo la qualificazione alla prossima Champions League; un traguardo importantissimo e che può portare il club biancoceleste a continuare il progetto di crescita costante e annuale.

Quanto fatto dalla Lazio in questa stagione, dunque, è stato decisamente importante e il merito va all’allenatore (capace, al secondo anno, di far apprendere nel migliore dei modi le proprie idee di gioco), ai giocatori che si sono messi a completa disposizione del mister.

I meriti vanno dati anche alla società per aver allestito una rosa in grado di competere, al meglio possibile, in un campionato difficile come la Serie A.

Ma quanto ha speso la Lazio nel 2022? I biancocelesti, secondo i dati riportati da Transfermarkt, hanno messo sul mercato una cifra vicina ai quaranta milioni di euro.

Quanto ha speso la Lazio in porta?

Abbiamo detto di come la Lazio abbia spesso intorno ai quaranta milioni di euro; cerchiamo di capire, reparto per reparto, quanto hanno speso i biancocelesti.

Partiamo, ovviamente, dalla porta dove il club capitolino ha optato per una vera e propria rivoluzione andando a cambiare entrambi gli estremi difensori.

Alla corte di Sarri sono arrivati Luis Maximiano e Provedel; il primo, pagato poco più di dieci milioni di euro, non ha avuto un buon inizio visto il clamoroso errore commesso alla prima giornata contro il Bologna.

Molto diverso il rendimento avuto da Provedel, vero e proprio protagonista di questa stagione; l’estremo difensore è arrivato per poco più di due milioni di euro.

Quanto ha speso la Lazio per la difesa?

Passiamo, ora, alla difesa; iniziamo da Romagnoli arrivato a parametro zero e diventato, in poco tempo, un vero e proprio leader della difesa biancoceleste. Fin dalla prima giornata si è preso sulle spalle il reparto diventando una guida importante anche per Casale.

Il difensore, arrivato dal Verona per sette milioni di euro come riportato da Sky Sport, ci ha impiegato veramente poco ad assumere un ruolo da protagonista all’interno del sistema di gioco di Sarri.

A livello difensivo, la Lazio ha acquistato anche Gila giovane difensore acquistato per sei milioni di euro; il giocatore, molto probabilmente, diventerà fondamentale nelle prossime stagioni.

Quanto ha speso la Lazio a centrocampo?

In mezzo al campo la Lazio aveva bisogno di un giocatore che dettasse tempi e ritmi di gioco; la scommessa Marcos Antonio, arrivato per sette milioni e mezzo di euro, non ha pienamente convinto.

Il centrocampista ha alternato buone prestazioni ad altre non troppo convincenti; entrare immediatamente nei meccanismi di Sarri non è semplice ma, possiamo immaginare, come nella prossima stagione le cose possano andare meglio.

Quanto ha speso la Lazio in attacco?

Concludiamo con il reparto offensivo dove il grande colpo è stato Mattia Zaccagni; l’esterno è stato prelevato dal Verona per poco più di sette milioni di euro.

Una cifra sicuramente inferiore al talento di un giocatore capace di trascinare la Lazio a suon di gol e assist. Il suo apporto, per la qualificazione Champions dei biancocelesti, è stato fondamentale.