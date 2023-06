Quanto ha speso la Juventus nel 2022 per il mercato?

La Juventus viene da una stagione decisamente negativa; andiamo a vedere quanto hanno speso i bianconeri sul mercato.

La Juventus aveva iniziato questa stagione con la voglia di tornare a dominare il calcio italiano ed essere protagonista anche a livello europeo; il campo ha detto una cosa completamente diversa.

In campionato i bianconeri non sono mai stati una contendente per il titolo e la penalizzazione non può essere l’unico alibi considerando il meno dieci dalla vetta dopo la dolorosa trasferta di Napoli.

Cammino ancora più negativo in coppa dove la Juventus è uscita ai gironi di Champions e in semifinale sia di Europa League sia di Coppa Italia.

Rendimento che nessuno si aspettava considerando il valore della rosa ma anche il mercato fatto dalla società. Il club bianconero, secondo quanto riportato da Transfermarkt, ha speso più di cento milioni di euro.

Quanto ha speso la Juventus per la porta?

Andiamo, ora, a vedere le cifre spese reparto per reparto; in porta la Juventus non ha speso nulla considerando due giocatori del calibro di Szczesny e Perin.

I due estremi difensori hanno dimostrato di essere all’altezza dei bianconeri; con due portieri così, la Juventus può sentirsi assolutamente al sicuro.

Quanto ha speso la Juventus in difesa?

Diverso il discorso a livello difensivo dove il grande investimento è stato fatto per Bremer; il centrale è arrivato dal Torino per quarantuno milioni di euro e ha dimostrato, fin da subito, di poter essere un giocatore in grado di prendersi sulle spalle la retroguardia bianconera.

Bremer, sia nella difesa a tre sia in un sistema di gioco con la difesa a quattro, ha mostrato tutta la sua importanza per una squadra che ha vissuto una stagione veramente complessa.

Sugli esterni, invece, il club bianconero ha messo a segno il colpo Cambiaso; il giocatore, arrivato a Torino per poco più di otto milioni di euro, è stato girato in prestito al Bologna dove ha disputato una stagione di altissimo livello.

Quanto ha speso la Juventus per il centrocampo?

Ben diverse le cifre spese dalla Juventus in mezzo al campo; il colpo più importante, del reparto, sarebbe dovuto essere Pogba.

Il francese, arrivato a parametro zero, non è stato in grado di dare il giusto contributo a causa soprattutto di tre infortuni. Una situazione non semplice con i bianconeri che sperano, nella prossima stagione, di vedere il vero Pogba.

Per quanto concerne il ruolo di regista, invece, la Juventus ha deciso di puntare su Paredes; l’argentino è arrivato in prestito ma non è riuscito a dare il giusto contributo all’interno della stagione. Il centrocampista ha faticato ad imporsi nel sistema di gioco bianconero.

Quanto ha speso la Juventus in attacco?

Non poche le mosse della Juventus per il reparto offensivo; iniziamo da Kostic, arrivato dall’Eintracht Francoforte per tredici milioni di euro. Uno dei colpi, senza dubbio, più importanti nel mercato bianconero visto l’impatto che ha avuto il giocatore sul mondo Juve.

Il grande colpo di mercato, a livello offensivo, sarebbe dovuto essere Di Maria; l’argentino è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri.

La stagione del fuoriclasse è stata con troppi alti e bassi anche a causa di diversi infortuni, specialmente nella prima parte di stagione.

Il reparto offensivo è stato rinforzato anche con l’arrivo di Milik; il centravanti è stato acquistato, dal Marsiglia, in prestito per 800 mila euro come riportato dalla Gazzetta. Apporto sicuramente positivo specie nei primi mesi.

A queste operazioni bisogna aggiungere il riscatto di Chiesa; la Juventus, per l’esterno, ha dovuto pagare una cifra (come riportato da Sky Sport) di quaranta milioni di euro. Prezzo importante con il giocatore che, nella prossima stagione, vuole tornare decisivo come nel pre infortunio.