Tobias Del Piero: ecco chi è il figlio dell’ex leggenda della Juventus

Del Piero ha un figlio, Tobias, che sembra poter ripercorrere le orme del padre. Scopriamo le caratteristiche del figlio dell’ex giocatore.

Uno dei giocatori più forti del calcio italiano è stato, senza ombra di dubbio, Alessandro Del Piero; la carriera del fenomeno azzurro è stata quasi interamente alla Juventus dove ha giocato dal 1993 al 2012.

Periodo fondamentale nella vita calcistica di Del Piero; in bianconero, infatti, ha scritto pagine importanti per la Juventus andando a vincere praticamente tutto.

Tra i suoi trofei non possiamo non citare la Champions League vinta nel 1996. Ha fatto parte della spedizione azzurra che vinse il mondiale nel 2006.

Giocatore straordinario; Del Piero era un trequartista/seconda punta in grado di essere determinante negli ultimi venticinque metri di campo.

Poteva sia mandare in porta il proprio compagno sia mettersi in proprio trovando la via della rete grazie ad una qualità fuori dal comune.

Alla Juventus ha scritto pagine indimenticabili e avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi bianconeri come dimostrato nel giorno del suo addio quando uno stadio intero si è alzato in piedi per dare il giusto saluto ad una vera e propria leggenda del calcio bianconero ed italiano.

Caratteristiche fisiche, ruolo, piede, somiglianza con il padre

La speranza dei tifosi della Juventus è quella di poter, un giorno, rivivere le emozioni vissute con Del Piero; non è da escludere che a far felice il popolo bianconero ci pensi Tobias Del Piero, il figlio dell’ex giocatore.

Età, Altezza, Instagram

Tobias Del Piero, è un classe 2007; per quanto riguarda l’altezza, invece, non abbiamo informazioni precise.

A livello social, il giovane talento ha un profilo Instagram con più di settantadue mila followers; un numero già molto importante.

Tobias Del Piero dove gioca?

Parliamo di un giocatore sembra poter avere un futuro importante a livello calcistico; i primi passi da calciatore li ha mossi nell’Academy Juve di Los Angeles dove ha iniziato a fa vedere le sue qualità.

Getafe e Real Madrid

Successivamente è andato nelle giovanili del Getafe. Sul giovane talento, stando a quanto riportato da Gazzetta in base a quanto riferito da alcuni media madrileni, si era fatto vivo anche il Real Madrid senza che però la trattativa venne portata a termine.

Caratteristiche tecniche e ruolo

Centrocampista brevilineo che può avere un futuro da trequartista; dal padre, infatti, ha ereditato la capacità di calciare con entrambi i piedi e anche l’abilità nel calciare le punizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tobias Del Piero (@tobias.delpiero)

Tobias Del Piero, anche se è probabilmente troppo presto per dirlo, mostra la stessa leadership che aveva il padre quando scendeva in campo. Una personalità che potrebbe permettere al ragazzo di non sentire troppo il peso di portare un cognome così pesante.

Se buon sangue non mente possiamo dire come la carriera del figlio Del Piero sia destinata a spiccare il volo.

Come detto i tifosi bianconeri sperano, in futuro, di poter vedere Tobias con la maglia della Juventus con la speranza che possa ripercorrere (anche se non sarà semplice) le orme del padre.