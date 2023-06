Quando finisce il calciomercato in Spagna? Le date ufficiali

La Liga è tra i più importanti campionati europei; andiamo a vedere quali sono le regole del calciomercato in Spagna.

Tra i campionato più importanti a livello europeo non possiamo non citare la Liga; il campionato spagnolo è stato, per anni, il più bello di tutti con le squadre che dominavano anche a livello internazionale.

E’ chiaro che se quando parliamo di Liga non possiamo non menzionare le tre squadre più importanti: Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid con le prime due che hanno monopolizzato, per anni, la Liga.

Un dominio arrivato anche grazie alla capacità di prendere sul mercato i migliori giocatori disponibili in ogni ruolo.

Le rose a disposizione di Barcellona e Real Madrid hanno talento ovunque con i rispettivi allenatori che possono contare, fondamentalmente, su due squadre dello stesso livello.

Il calciomercato in Spagna, ovviamente, non riguarda solo le principali big ma anche le altre squadre del campionato; andiamo, ora, a vedere come funzionano le finestre di mercato della Liga con date di apertura e chiusura e anche il discorso legato all’orario.

A che ora chiude il calciomercato in Spagna?

Dobbiamo, come al solito, sottolineare come in Liga ci sono due finestre di mercato in cui le società possono andare a migliorare le rispettive rose.

La più importante è, senza nessun dubbio, quella estiva; le società, in questo periodo, hanno la possibilità di andare a costruire le rispettive rose in modo da affrontare (nel migliore dei modi) la stagione.

Molto più corto, e infatti è denominata sessione di riparazione, la finestra di mercato invernale; in questo caso, i club possono andare a puntellare le proprie rose nonostante le possibilità di intervenire in maniera consistente sia ridotta.

E’ molto difficile, infatti, che in inverno determinati colpi possano essere portati a termine considerando la volontà delle squadre di non perdere i giocatori di maggior talento.

Ma quando chiude il mercato in Liga? L’ultima sessione invernale, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, si è conclusa il 31 gennaio alle 23.59. La sessione estiva, stando alle informazioni di Sky Sport, si è chiusa alle ore 20.00. Da quel momento non è stato più possibile intervenire sul mercato.

Date chiusura mercato Spagna

Per quanto riguarda, invece, le date di chiusura del mercato in Spagna bisogna sottolineare sia la finestra invernale sia quella estiva. L’ultima sessione di calciomercato invernale, secondo le informazioni di Transfermarkt, è iniziata il due gennaio e si è conclusa il 31 gennaio scorso.

A livello estivo, invece, l’ultima finestra si mercato in Liga (sempre secondo le informazioni di Transfermarkt) è iniziata lo scorso primo luglio per poi chiudersi il primo settembre. Come detto, dunque, due lassi di tempo molto diverso in cui le società possono operare in funzione delle rispettive rose.