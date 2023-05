Dove è girata la sigla di Calciomercato: L’Originale?

Esiste un programma interamente dedicato al calciomercato; il programma ha anche una sigla personale. Ecco quello che bisogna sapere.

Il calciomercato ha un ruolo sempre più importante nel mondo del calcio sia per le società che per i tifosi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, le società hanno la possibilità di andare a rinforzare le proprie rose attraverso il mercato; i tifosi, invece, si tengono costantemente informati sui possibili colpi delle loro squadre del cuore.

Indiscrezioni di mercato, trattative concluse, trattative solamente accennate, fake news; tutto questo fa parte del magico mondo del calciomercato.

Argomento che, nel tempo, ha avuto sempre più importanza nelle vite delle persone; forse è anche per questo che, per restare costantemente aggiornati, è stato ideato un programma in grado di dare aggiornamenti continui sulle varie operazioni.

Il programma in questione è Calciomercato: L’Originale grazie al quale i tifosi di tutte le squadre possono ricevere informazioni sulle trattative sia per quanto riguarda gli acquisti sia per quanto concerne le cessioni.

Luogo sigla Calciomercato: L’Originale

Calciomercato: L’Originale ha anche una sigla personale; come riportato da Sky Sport, la sigla di Calciomercato L’Originale (condotto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna) è stata girata alla Darsena del Sale di Cervia in una cascina.

Si tratta di una sigla con una musica piacevole, orecchiabile e questo grazie anche (sempre secondo le informazioni di Sky Sport) al musicista Leonardo Lagorio.

Omaggio sigla Calciomercato L’Originale

Ascoltando la sigla ci si può rendere conto di come, sul finale, venga fatto un doveroso omaggio a Paolo Rossi, uno dei giocatori più iconici nella storia del calcio.

Il campione del mondo con la nazionale azzurra nel 1982 è scomparso il nove dicembre del 2020 lasciando un vuoto decisamente importante nel mondo del calcio.

Nella sigla del Calciomercato: L’Originale, dunque, anche un giusto omaggio a chi ha scritto pagine importanti nella storia di questo sport.