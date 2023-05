Come si calcola valore di un giocatore? I parametri da tenere in considerazione

Cerchiamo di capire come andare a calcolare il valore di un determinato giocatore. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

E’ una delle domande che maggiormente si fanno nel calcio; capire il valore di un giocatore non è missione semplice soprattutto al giorno d’oggi dove il discorso economico lo fa da padrone e le società cercano di guadagnare il più possibile nelle varie trattative di mercato.

Andiamo o meglio proviamo a risolvere la questione con una serie di informazioni che potrebbero risultare decisamente utili.

Prezzo cartellino calciatore: come calcolarlo

Come detto, dunque, è una delle domande più frequenti nel mondo del calcio; molto spesso si sentono frasi come “quel calciatore è valutato troppo” oppure “il prezzo di quel calciatore è troppo basso rispetto a quanto sta dimostrando”.

Nel calcio di oggi non è mai facile stabile il miglior modo per calcolare il prezzo del cartellino di un giocatore; in un mondo dove i soldi fanno la differenza e le società cercano di guadagnare il più possibile dai propri calciatori, andiamo a vedere un possibile metodo.

Stando a quanto riferito da Eurocalcionews, ci sono venti parametri per calcolare il prezzo del cartellino di un giocatore.

Tra questi non si può non menzionare, ovviamente, l’età ma anche la squadra in cui il calciatore gioca; chiaramente se il club è di un livello importante, il giocatore avrà un valore più alto.

Altro aspetto da tenere in considerazione è la nazionalità perché, come per i club, il livello della nazionale può fare la differenza; se un giocatore è giovane bisogna tenere presente le sue prospettive di crescita.

Scadenza contratto, posizione in campo e numero di partite

Ci sono altri parametri che bisogna considerare quando si va a calcolare il valore di un giocatore; secondo quanto sottolineato da Business online, bisogna tenere presente il contratto del calciatore.

Un giocatore con diversi anni di contratto e, di conseguenza, un potenziale di crescita alto può aumentare il proprio valore. Non solo gli anni di contratto ma anche il ruolo ricoperto dal calciatore.

Portiere, difensore, centrocampista o attaccante può fare la differenza; possiamo ipotizzare che fare il centravanti possa aumentare il valore del giocatore.

Come ultimo, sempre ovviamente in base alle informazioni di Business online, dobbiamo tenere presente il numero di partite disputate perché se si è sceso in campo diverse volte il valore non può essere basso.

Siti calcolo valore giocatore

Esistono dei siti di calcolo per capire il valore di un giocatore? Da questo punto di vista, stando anche a quanto sottolineato da formiche.net, bisogna andare a menzionare PlayRatings che, inserendo il nome di un calciatore, ti va a calcolare il suo valore.

Il tutto, ovviamente, secondo dei parametri ben precisi che possono essere (come detto in precedenza) età, gol segnati

Algoritmo per il valore dei giocatori

Ultimamente è esploso, nel mondo del calcio, il discorso relativo alle plusvalenze; anche per questo si è pensato (nel 2018) ad una soluzione alquanto particolare. Parliamo della possibilità, attraverso un algoritmo, di calcolare il valore di un calciatore.

Secondo quanto riportato da 90min, l’idea nasce con uno scopo ben preciso: quella di regolamentare il mercato.

Una soluzione che ha portato diverse perplessità e la prima è molto semplice e riguarda il funzionamento del calciomercato dove troviamo una società che fa una determinata offerta e una società che chiede una determinata cifra.