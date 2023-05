Quanto ha speso il Monza nel calciomercato? Cifre esorbitanti

Il Monza è una delle realtà più belle della stagione 2022/2023. Andiamo a vedere quanto ha speso il club sul calciomercato.

Nella stagione 2022/2023 una delle più belle sorprese è stata, senza nessun dubbio, il Monza; il club, neopromosso in Serie A, è riuscito (alla prima esperienza) ad ottenere una salvezza assolutamente meritata.

Un club con ambizione che, dopo essere partito con il freno a mano tirato, è riuscito ad ottenere la svolta stupendo tutta la Serie A grazie ad un gioco ambizioso ma capace anche di portare i risultati.

La svolta è arrivata quando il club ha deciso di affidare la panchina a Palladino, tecnico che ha dimostrato (fin da subito) di poter avere un futuro decisamente roseo. Allenatore bravo, una precisa idea di calcio e la voglia di dominare la partita indipendentemente dall’avversario.

Con lui il Monza si è tolto diverse soddisfazioni tra cui la doppia, storica, vittoria contro la Juventus; ovviamente la cosa più importante è stata la salvezza che consentirà al club di vivere un’altra stagione nel massimo campionato italiano e poter continuare un progetto decisamente ambizioso.

L’obiettivo salvezza, però, è stato raggiunto non solo grazie allo straordinario lavoro del tecnico che ha saputo fare rendere al massimo la propria rosa.

Bisogna, infatti, dare merito anche alla società che ha saputo costruire una rosa competitiva e in grado di ottenere un grande traguardo al primo anno di Serie A.

Monza e il sogno Serie A: ecco quanto ha speso

Passare dalla Serie B alla Serie A non è per nulla semplice a maggior ragione se si è un club alla prima esperienza nel massimo campionato italiano.

Il progetto del Monza, però, è stato fin da subito ambizioso e allora non sorprende quanto fatto nel mercato estivo dove la società ha dato vita ad una vera e propria rivoluzione. Sul mercato il club brianzolo ha speso, tra operazioni a titolo definitivo e operazioni in prestito, intorno ai quarantasei milioni di euro come riportato da Transfermarkt.

Una cifra non di poco conto ma che ha fruttato al club la salvezza; tra gli acquisti fatti dal Monza non possiamo non sottolineare giocatori come Caprari, Pessina, Petagna e Sensi.

Profili che, in una squadra neopromossa, fanno sicuramente la differenza sia per il tasso tecnico sia per l’esperienza acquisita nel corso della carriera; in attesa di vedere come proseguirà il progetto Monza possiamo affermare che il primo anno di Serie A sia stato decisamente positivo. Società, allenatore e giocatori hanno fatto un lavoro davvero eccellente.