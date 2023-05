Wanda Nara in ascensore, il perizoma dov’è? Lato B ipnotico

Wanda Nara in uno degli scatti più illegali di sempre, curve devastanti in vista e la fantasia dei fan si incendia in un attimo

Torna a far discutere la situazione sentimentale di Wanda Nara, cambiata più volte negli ultimi tempi. Con Icardi sembrava tornato il sereno, ma adesso ci sarebbe stata una nuova insanabile rottura. Se su questo aspetto della sua vita ci sono continui dubbi e incertezze, una cosa è certa, ed è la sua sensualità esplosiva che non viene mai meno.

Come sempre, gli scatti di Wanda lasciano senza fiato sui social. La sua classe seducente e provocante non viene mai meno e su Instagram continua a regalare spettacolo. Per la gioia dei suoi numerosissimi followers, un pubblico che ormai travalica quello calcistico che per primo ha iniziato ad amarla e apprezzarla come una delle wag più iconiche di sempre. Sul popolare social network, Wanda supera largamente i 16 milioni di followers ed è una delle presenze femminili più cliccate e incontenibili di tutto il web.

In questi mesi, l’abbiamo vista all’opera come conduttrice dell’edizione argentina di Masterchef. Ora, a giudicare dalle immagini pubblicate negli ultimi giorni sul suo profilo, la sensazione è che per l’estate ci siano in serbo davvero grandi cose.

Wanda Nara, la prospettiva rende il perizoma invisibile: visione dal basso rovente

Ai numerosi scatti della sua collezione di lingerie intima, se ne sono aggiunti altri piuttosto enigmatici, ma le cui immagini fanno presupporre uno spettacolo indimenticabile.

La didascalia di questa immagine è un semplice ‘coming soon’, ma la visione basta e avanza per far impazzire il popolo della community. La fisicità prorompente di Wanda e la posa provocante mettono in risalto un lato B da infarto, con un perizoma che risulta invisibile e forse inesistente. Visioni vietate ai deboli di cuore, i fan di Wanda la tempestano di like e complimenti vari come al solito. Se a tutto questo aggiungiamo gli scatti in costume che di certo in estate terranno banco e saranno tra i più cliccati in assoluto, ci attendono mesi infuocati.