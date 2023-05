Dove abita Claudio Lotito? La villa extralusso del presidente della Lazio

Claudio Lotito è tra i più noti Presidenti della Serie A grazie alla sua attente e oculata gestione della Lazio, ma dove abita?

Una delle principali figure del mondo del calcio italiano non poteva far altro se non vivere in una villa davvero pazzesca. Claudio Lotito ha cercato in tutti i modi di rendere quanto più segreta possibile la propria abitazione, ma alla fine ha vissuto anche dei momenti ad alta tensione fuori dalla sua splendida dimora.

La bellissima abitazione nella quale risiede Claudio Lotito si chiama Villa San Sebastiano, con quest’ultima che presenta un doppio accesso. Da un lato infatti si potrà entrare proprio da Via di San Sebastiano, mentre dall’altra parte ci potrà essere l’ingresso da Via Ardeatina.

Quello che viene definito a tutti gli effetti come il quartier generale del numero uno della Lazio è diventato purtroppo famoso negli ultimi anni per essere stato molto spesso preso d’assalto dei tifosi. La prima volta infatti che divenne di dominio pubblico la residenza del presidente biancoceleste fu nel 2014. La causa fu la cessione del trequartista brasiliano Hernanes dai romani all’Inter.

Non mancarono gli attimi di terrore, con la Polizia che dovette anche intervenire per poter allontanare un gruppo di ultras inferociti che dopo aver protestato a Formello si presentarono anche a casa del Presidente.

Villa San Sebastiano: prezzo, foto, dove si trova

Sono diventati tristemente frequenti in seguito i messaggi da parte della tifoseria biancoceleste nei confronti di Lotito direttamente nella sua abitazione. Tra i più famosi ci fu anche uno striscione esposto nelle sue ringhiere, dove si chiedeva a gran voce di confermare l’allora allenatore Simone Inzaghi.

Dove invece fu direttamente lo stesso Lotito a chiedere un colloquio con la tifoseria fu nell’inverno del 2021. Questa volta però non fu un dialogo con i tifosi della Lazio, bensì con quelli della Salernitana. A quel tempo infatti la società era ancora in mano al Presidente biancoazzurro.

Fu infatti lui stesso ad aprire le porte di Villa San Sebastiano a un manipolo di tifosi per poter spiegare le sue intenzioni sulla cessione del club granata. Ricordiamo infatti come fosse fondamentale il suo allontanamento per poter mantenere i campani in Serie A, dato che il regolamento vietava a un Presidente di gestire due squadre nella stessa categoria.

Ovviamente al suo interno sono stati firmati i più importanti contratti con i vari calciatori della Lazio in questi ultimi anni, oltre che a diversi incontri istituzionali, visto il suo ruolo di Senatore della Repubblica Italiana. Claudio Lotito si è sempre candidato con Forza Italia, dunque potrebbe non essere un caso il fatto che nel 2022 Pier Silvio Berlusconi acquistò una villa chiamata proprio San Sebastiano. Peccata che quella si trovi a Portofino.