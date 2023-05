Quanto costa la macchina del presidente dell’Inter? Ecco l’auto di Zhang

Steven Zhang è il presidente dell’Inter; il numero uno nerazzurro ha una macchina fantastica e con un costo a dir poco incredibile.

L’Inter è una delle squadre più forti del campionato italiano e tra le più importanti a livello internazionale; la storia dei nerazzurri è ricca di successi.

Il club nerazzurro ha, senza ombra di dubbio, vinto il gran numero di trofei sotto la guida di Massimo Moratti come presidente; l’Inter, però, anche con Zhang si è tolta diverse soddisfazioni confermando di essere un club di infinite potenzialità.

Parliamo di un presidente che ha iniziato un percorso con il club nerazzurro e che può permettersi spese di una certa importanza.

Steven Zhang, infatti, ha una disponibilità economica che in pochi si possono permettere e questo gli consente di levarsi di vario tipo. Tra questi troviamo, senza ombra di dubbio, quelli relativi alle macchine; le vetture sono, probabilmente, una delle cose che più attira l’interesse delle persone.

Inter, ecco la macchina del presidente Zhang: costo da far andare fuori di testa

Come abbiamo detto, il presidente del club nerazzurro ha una disponibilità economica discretamente importante; una testimonianza l’abbiamo avuta dalla macchina con cui, alcune volte, abbiamo visto il presidente nerazzurro.

Stiamo parlando del modello McLaren Speedtail, una vettura tanto bella quanto costosa dal momento che il suo valore si aggira sui due milioni di dollari.

Prezzo folle ma che si può spiegare sottolineando come siamo di fronte ad una macchina in grado di passare (in soli due secondi) da 0 a 100 kilometri all’ora.

Una macchina a dir poco straordinaria e che, come possiamo capire dal prezzo, veramente in pochi si possono permettere.

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è uno dei pochi privilegiati in grado di staccare un assegno di questa portata per aggiudicarsi una macchina tra le migliori che ci siano in circolazione. Acquisto che ci fa capire, perfettamente, la disponibilità economica del numero uno nerazzurro.