Dove vive Silvio Berlusconi?

Silvio Berlusconi è un milanese doc, ma nel corso dei suoi anni ha mai cambiato città e soprattutto dove vive adesso il Cavaliere?

Tra impegni lavorativi ed istituzionali, Silvio Berlusconi è una delle persone che in assoluto ha viaggiato maggiormente in questi anni. L’attuale Presidente del Monza ha diverse ville nelle quali trascorrere le sue giornate e dunque cerchiamo di capire insieme come si svolge la sua attività.

Partiamo prima di tutto da quella in assoluto più nota e quella che può essere considerata come la “villa ufficiale” di Silvio Berlusconi. Stiamo ovviamente parlando di Villa San Martino che si trova ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

Il Cavaliere la acquistò nell’ormai lontano 1974, ma si tratta di una villa storica della cittadina che venne realizzata nel XVIII secolo e fa parte della schiera delle “ville delizia”. Pochi sanno che questa struttura inizialmente doveva essere solamente un monastero benedettino prima di essere ristrutturato dal Conte Giorgio Giulini.

Al suo interno troviamo la bellezza di 30 stanze nelle quali nel corso della sua ormai trentennale carriera politica ha avuto modo di ospitare svariati Primi Ministri. Al suo interno vi è anche una biblioteca che prevede la bellezza di 10 mila volumi.

L’immobile ha una metratura davvero considerevole di ben 3500 metri quadrati e che nel 1974 venne comprata da Berlusconi per la cifra monstre di 1 miliardo 700 milioni di Lire, che per l’epoca era veramente un valore pazzesco.

Case Berlusconi: Villa Martino, Lago di Como e Sardegna

Silvio Berlusconi non ha però vissuto tutta la vita a Villa Martino ad Arcore, ma in realtà ha potuto districarsi tra le più belle località del mondo. Tra i più famosi immobili del Cavaliere vi è Villa Comalcione, nel paese di Torno, in provincia di Como.

Anche in questo caso la villa vanta la bellezza di ben 30 stanze e indubbiamente ha nella vista sul Lago di Como uno dei suoi principali punti di forza. Il lago però non è l’unica passione di Berlusconi, perché anche al mare ha voluto fare propria una meravigliosa proprietà.

Ci riferiamo a Villa Certosa, meravigliosa struttura che si trova a Porto Rotondo, frazione della città di Olbia, in Sardegna, nella quale ha potuto dare vita a una Reggia meravigliosa. La villa si estende per ben 4500 metri quadrati e vi sono al suo interno il pazzesco numero di 126 stanze e venne acquistata negli anni ’80 da Gianni Onorato, il proprietario dell’emittente “La voce sarda”.

Oltre alla Sardegna, Silvio Berlusconi ha deciso di acquistare una splendida villa anche in Sicilia, più precisamente a Lampedusa e si tratta di Villa Due Palme. Si tratto di uno degli ultimi acquisti del Cavaliere, nel 2011, e si tratta di una villa da “soli” 250 metri quadrati.