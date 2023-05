Quanto guadagna Berlusconi in un giorno? Cifre fuori dal normale

Berlusconi è, senza ombra di dubbio, una delle persone più ricche in Italia; andiamo a vedere quanto guadagna al giorno.

Silvio Berlusconi è una delle persone più importanti e più influenti che ci siano in Italia sia a livello politico, dove è stato quattro volte Presidente del Consiglio, sia a livello calcistico dove ha rivestito il ruolo di presidente del Milan dal 1986 al 2017.

Un periodo decisamente prolifico per il club rossonero che ha conquistato la bellezza di ben ventinove trofei facendo diventare il Milan una delle squadre più forti che ci siano a livello italiano e soprattutto sotto il profilo internazionale dal momento che il club ha alzato, sotto l’era Berlusconi, ben cinque Champions League.

Questo dominio rossonero è merito di vari fattori tra cui, ovviamente, un presidente che non ha badato a spese per rendere grande la propria squadra. A questo proposito andiamo a vedere quanto guadagna Silvio Berlusconi in un giorno.

Silvio Berlusconi e il guadagno: ecco quanto percepisce in un giorno

Iniziamo sottolineando una cosa molto importante; stando a quanto riferisce Forbes, una rivista statunitense molto importante che si occupa di economia, stiamo parlando del terzo uomo più ricco in Italia e questo rende l’idea della potenza di Silvio Berlusconi dal punto di vista economico.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, Silvio Berlusconi nella dichiarazione di redditi relativa al 2020, l’ex presidente rossonero ha percepito un guadagno annuo di poco superiore ai cinquanta mila euro.

Facendo un rapido calcolo, andando a dividere il suo guadagno annuo con i giorni dell’anno, possiamo vedere come Berlusconi percepisca circa 139 mila euro al giorno. Non ci sono informazioni sugli anni successivi ma le cifre non dovrebbero discostarsi di troppe da quelle appena citate.

Possiamo andare a ribadire come siamo di fronte ad una persona con una liquidità economica veramente importante; una liquidità che, nel tempo, è stata messa a disposizione del Milan.