Qual è la squadra più tifata a Torino tra Torino e Juventus?

Andiamo a vedere la squadra più tifata a Torino cercando di capire se i tifosi sostengono più i granata o più i bianconeri.

Il derby di Torino è soprannominato derby della Mole; si tratta di una partita molto sentita dai tifosi ma (forse) non tanto dai giocatori della Juventus. I bianconeri riescono quasi sempre ad avere la meglio sui rivali cittadini

Il motivo è molto semplice e riguarda la differenza, anche piuttosto alta, di qualità tra la Juve e il Torino; i bianconeri, infatti, possono permettersi di costruire una squadra che possa competere su tutti i fronti mentre i granata non hanno le stesse potenzialità economiche.

Rispetto a Lazio-Roma e a Milan-Inter (squadre che, sostanzialmente, lottano per gli stessi obiettivi) Torino e Juventus iniziano il campionato con volontà decisamente diverse. Questo, però, non significa che in città non ci sia rivalità; i tifosi delle due squadre, ovviamente, vogliono prevalere nella partita del tifo.

Torino, la geografia calcistica non dice Juve: prevalgono i granata

Se in campo, soprattutto negli ultimi anni, è molto difficile vedere una partita combattuta dall’inizio alla fine e con un risultato diverso dalla vittoria dei bianconeri, il discorso cambia a livello di tifo cittadino.

A Torino, stando a quanto riferito da cronache di spogliatoio, la maggior parte dei tifosi sostiene i colori granata; una supremazia che, però, si ferma alla città piemontese. Nel resto d’Italia, infatti, domina la Juventus ma non solo nei confronti del Torino.

La Juventus è la squadra più tifata d’Italia; un numero incredibile di tifosi sparsi ovunque che sostengono la squadra bianconero domenica dopo domenica. Possiamo dire, dunque, come dei grandi derby d’Italia quello tra Torino e Juventus sia il più squilibrato.

L’unica soddisfazione per i tifosi granata è la supremazia cittadina; un primato sicuramente importante ma, è possibile ipotizzare, come i tifosi preferirebbero vedere la loro squadra vincere in campo.