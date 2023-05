Per chi fa il tifo il CT della Nazionale Mancini? Ecco la sua squadra del cuore

Roberto Mancini è uno dei tecnici più importanti in Italia; cerchiamo di capire per chi fa il tifo il ct della nazionale azzurra.

Tra gli allenatori italiani più importanti che ci siano non possiamo non menzionare Roberto Mancini; una carriera importante tra Inter, Manchester City e nazionale azzurra.

Il CT dell’Italia ha fatto un vero miracolo nel conquistare l’ultimo europeo portando un gioco ben riconoscibile e in grado di mettere in difficoltà tutti gli avversari.

Come ogni allenatore, anche Mancini ha vissuto momenti complicati; sotto questo aspetto non possiamo non citare la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali del 2022 che si sono disputati in Qatar.

Il Mancini allenatore lo conciamo molto bene ma quale squadra tifa il CT azzurro? Ognuno di noi ha un club preferito e, ovviamente, non fa eccezione l’ex allenatore dell’Inter.

Essere un tecnico ancora in attività non gli vieta di avere una squadra preferita a maggior ragione ora che è il CT della nazionale. Andiamo a scoprire per quale club batte il cuore dell’allenatore classe 1964.

Mancini e la squadra del cuore: può essere solamente una

Il CT della nazionale ha subito una vera e propria evoluzione per quanto riguarda il discorso del tifo calcistico; secondo quanto riferito da corriere.it, Mancini inizialmente tifava la Juventus per via di Roberto Bettega, suo idolo.

Con il tempo, però, le cose sono cambiate; sempre secondo corriere.it, l’allenatore nel tempo ha subito un cambiamento con la Sampdoria diventata sua squadra del cuore.

Se una ci pensa per bene non è una notizia poi così clamorosa; Mancini, infatti, ha vissuto la maggior parte della sua carriera calcistica proprio con la Sampdoria.

Mancini era un trequartista dotato di una tecnica fuori dal comune; ha vestito la maglia blucerchiata dal 1982 al 1997 vincendo uno scudetto, quattro Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe. Alla fine della sua esperienza a Genova sono stati 171 i gol realizzati e 48 gli assist forniti.

Insieme al compianto amico Vialli ha formato un duo decisamente prolifico dal punto di vista realizzativo; proprio per questo i due vennero soprannominati “gemelli del gol”. Il loro è stato un binomio offensivo che ha regalato diverse gioie ai tifosi della Sampdoria.

Proprio per la storia di Mancini, con la maglia della Samp (la parte più importante della sua carriera), non ci sorprende che il CT blucerchiato abbia una preferenza, a livello di tifo, proprio per il club blucerchiato. Una scelta che ci sentiamo di definire logia visto il suo passato da calciatore.