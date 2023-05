Contatti Roma, come scrivere ai giallorossi? Numeri di telefono, e-mail e indirizzi assistenza

Ecco tutto quello che bisogna sapere per contattare la Roma; esistono vari modi per parlare con la società giallorossa.

La Roma è una delle squadre più importanti dell’intero campionato italiano con l’Olimpico costantemente sold out quando i giallorossi giocano davanti al proprio pubblico.

Può capire che i tifosi giallorossi abbiano bisogno di parlare direttamente con la società andiamo a scoprire tutte le informazioni per contattare la Roma.

Come posso contattare la Roma

Il sistema migliore per contattare la Roma (e, quindi, risolvere le varie problematiche) è quello di contattare il servizio clienti mandando un messaggio al +39 06 8938 6000.

Ricordiamo come questo numero sia attivo dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 18.30. Un altro modo di entrare in contatto con i giallorossi è quello di compilare il Form di contatto al quale si riceverà una risposta nel minor tempo possibile.

Troviamo, poi, anche la possibilità di scrivere una e-mail alla Roma; da questo punto di vista troviamo vari indirizzi. Se si vuole parlare con Roma Cares, ad esempio, si deve scrivere a romacares@asroma.it.

Come detto, però, ci sono vari indirizzi e-mail a seconda delle necessità del popolo giallorosso; per lo sponsorship si deve scrivere a sponsor@asroma.it, per il Camp l’indirizzo e-mail è camp@asroma.it mentre per l’Academy si deve scrivere a youthdevelopment@asroma.it.

Abbiamo anche l’indirizzo e-mail per l’Online Store ed è onlinestore@asroma.it e l’indirizzo e-mail per le giovanili ed è segreteria.sg@asroma.it.

Sul sito del club giallorosso si trovano anche tutte le indicazioni (numero di telefono, indirizzo, orari di apertura e chiusura) dei vari punti degli As Roma Store.

La Roma sui social: Instagram, Facebook e TikTok

Per quanto concerne il discorso social, la Roma è una squadra molto seguiti sui rispettivi profili; iniziamo da Instagram dove la squadra giallorossa ha più di cinque milioni e mezzo di follower.

Molto più numeroso il numero di follower su Facebook; sul noto social, infatti, la squadra capitolina è seguita da più di dieci milioni di persone.

Chiudiamo il discorso social con il profilo TikTok dei giallorossi; per quanto riguarda il numero di follower, questo social ha raggiunto l’incredibile cifra dei nove milioni.

Roma biglietteria telefono

Per quanto riguarda il discorso relativo alle informazioni sui biglietti, è consigliabile contattare il servizio clienti al numero indicato precedentemente, ovvero il +39 06 8938 6000.

Annullare biglietto Roma

Non è possibile, una volta acquistato il biglietto per una partita della Roma, annullare l’operazione; quello che invece i tifosi possono fare è il cambio utilizzatore.

Tessera del tifoso Roma: di cosa si tratta

Per poter acquistare i biglietti delle partite che la Roma gioca in trasferta è necessario avere la AS Roma Card.

Si tratta di una tessera, dal costo di venti euro, che ha una validità di cinque anni. La AS Roma Card può essere acquistata direttamente sul sito del club giallorosso andando ad inserire dei dati specifici.