Cadute e rissa in MotoGp: è caos tra Bagnaia e Vinales

Ecco quanto successo tra il campione del mondo italiano e il pilota spagnolo, sul circuito francese

Ancora una caduta per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati stavolta non è riuscito a conquistare punti, ma è comunque in testa al Mondiale della MotoGp.

Il Gp di Francia, però, verrà ricordato soprattutto per quanto successo dopo l’uscita di pista dell’italiano, avvenuto per un contatto con Vinales. Lo spagnolo non ha aspettato nemmeno che il collega si alzasse dalla ghiaia per andarlo a redarguire a muso duro.

Il pilota dell’Aprilia, visibilmente nervoso, ha così dato una manato all’italiano che ha risposto mentre si rimetteva in piedi. La discussione alquanto accesa è andata avanti per qualche secondo, davanti le telecamere che hanno chiaramente ripreso tutto.

MotoGp, Vinales-Bagnaia: il chiarimento nel post gara

Alla fine, dopo il successo firmato Bezzecchi, i due hanno cercato di fare chiarezza su quanto successo. Vinales, intervenuto ai microfoni di Sky, ha archiviato subito l’accaduto:

“Ho passato Pecco e sono finito un po’ largo, pensavo mi lasciasse più spazio, invece ci siamo toccati. Le gare sono così”. Anche Bagnaia archivia il tutto come un normale incidente di gara: È stato chiaramente così, sfortunato ma evitabile, da parte di entrambi. Abbiamo fatto due traiettorie giuste che si sono incontrate nel posto sbagliato”. L’episodio va dunque in archivio, ma le immagine di quanto accaduto sul circuito di Le Mans verranno ricordate per molto tempo.