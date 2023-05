Record di gol alla Roma: la classifica dei migliori marcatori giallorossi

Andiamo a vedere chi sono i giocatori ad aver realizzato più gol nella storia della Roma; è presente, ovviamente, Francesco Totti.

La Roma, nella sua storia, ha avuto diversi giocatori capaci di segnare un numero veramente importante di gol tra cui, ovviamente, Francesco Totti

Andiamo a scoprire chi sono i migliori marcatori nella storia del club giallorosso.

Classifica marcatori Roma all Time

Al primo posto, nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi, troviamo Francesco Totti; l’ex leggenda della Roma, uno dei giocatori italiani più forti nella storia del calcio, ha realizzato la bellezza di 307 gol.

Un numero incredibili di reti per un giocatore che non è mai stato un vero e proprio centravanti; la classe di Totti, però, era infinita e oltre a servire i propri compagni era anche in grado di mettersi in proprio.

Francesco Totti è stato un giocatore amatissimo dal pubblico giallorosso che non potrà mai dimenticare gli anni vissuti con il proprio capitano.

Al secondo posto, a quota 138 gol, troviamo Roberto Pruzzo; l’ex attaccante è stato protagonista del secondo scudetto della Roma.

Parliamo di un centravanti bello da vedere e di cui era impossibile non innamorarsi; giocatori con una qualità diversa dagli altri.

In terza posizione, invece, troviamo Edin Dzeko; l’attaccante bosniaco è stato diversi anni a Roma e, nell’anno di Spalletti, ha vissuto la sua miglior stagione italiana dal punto di vista realizzativo.

Centravanti decisamente tecnico a tal punto che era considerato un numero nove con i piedi da numero dieci; la definizione era sicuramente esagerata ma rendeva perfettamente l’idea di che tipo di giocatore fosse.

Dzeko, 119 gol con la maglia della Roma, oltre ad essere letale all’interno dell’area di rigore avversaria era anche abile nel costruire l’azione offensiva grazie alla sua straordinaria qualità.

Abbiamo precedentemente sottolineato come Pruzzo sia stato il protagonista principale del secondo scudetto della Roma; il primo storico successo in Serie A, invece, porta la firma di Amadeo Amadei.

Attaccante decisamente abile all’interno dell’area di rigore, era conosciuto con il soprannome “Fornaretto” dal momento che la sua era una famiglia di fornai. Con la Roma ha segnato centodieci gol.

In quinta posizione troviamo Volk con 106 gol mentre al sesto posto Manfredini a quota 101 gol. E’ chiaro che nella classifica dei marcatori all time della Roma non possiamo non citare Montella e Delvecchio.

Il primo, soprannominato “areoplanino” per via della sua esultanza, ha messo a segno 101 gol con la maglia giallorossa.

E’ stato un centravanti capace di abbinare tecnica e abilità realizzative; letale all’interno dell’area di rigore con i tifosi della Roma che non possono dimenticare il suo poker in un derby piuttosto famoso.

Per quanto riguarda Delvecchio, invece, i gol con la Roma sono stati ottantatré; amava partire dall’esterno per poi, con la sua classica finta, accentrarsi e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Insieme a Montella è stato uno dei principali protagonisti del terzo scudetto della Roma e, anche per questo, avrà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi giallorossi.

Capocannonieri della Roma

Andiamo a vedere, ora, i migliori marcatori della Roma in campionato negli ultimi dieci anni; per quanto riguarda la stagione scorsa troviamo Abraham a diciassette gol.

Il centravanti inglese, al suo primo anno in Italia, ha vissuto una stagione decisamente importante; giocatore che è risultato determinante per i giallorossi.

Nella stagione 2020/2021, il giocatore ad aver segnato più gol con la maglia della Roma è stato Mkhitaryan con tredici gol.

Attualmente all’Inter, parliamo di un trequartista (in grado di svolgere anche il ruolo di mezzala) decisamente tecnico e con un grande feeling con il gol.

Passiamo, ora, alla stagione 2019/2020 e ad aver segnato più gol con la maglia della Roma fu Edin Dzeko.

Il centravanti bosniaco realizzò sedici gol dimostrando di essere un giocatore decisamente importante per l’economia stagionale dei giallorossi.

Nella stagione 2018/2019 troviamo El Shaarawy miglior marcatore della Roma con undici gol.

Parliamo di un giocatore che potremmo definire come il perfetto dodicesimo uomo; mai una parola fuori posto, decisivo sia partendo dal primo minuto sia entrando a gara in corso.

E’ ancora Dzeko il miglior marcatore dei giallorossi (sedici gol) nella stagione 2017-2018; anche nella stagione 2016-2017 troviamo il centravanti bosniaco al primo posto con ventinove reti e questo certifica la straordinaria capacità realizzativa di questo giocatore.

Salah, nella stagione 2015-2016, è il giocatore che segna più gol nella Roma; a fine campionato saranno quattordici le reti realizzate dall’esterno offensivo.

Giocatore molto veloce e con la possibilità di ricoprire tutti i ruoli della trequarti alle spalle della prima punta.

Bastano solamente otto gol a Destro per essere il miglior marcatore della Roma nella stagione 2014-2015.

Tipico attaccante d’area di rigore, parliamo di un giocatore molto abile nel sfruttare le occasioni a disposizione. E’ sempre Destro il capocannoniere giallorosso della stagione 2013-2014 con ben tredici reti.

Concludiamo con la stagione 2012-2013 e troviamo Osvlado come miglior capocannoniere della Roma.

Mise a segno ben sedici gol dimostrando la sua straordinaria capacità all’interno dell’area di rigore avversaria.

Miglior marcatore della Roma 2022

Il miglior marcatore della Roma nel 2022 è Abraham; il centravanti inglese, nonostante gli ultimi mesi dell’anno non abbiamo totalmente rispettato le aspettative, ha messo a segno un totale di quattordici gol.

Un numero di reti comunque importante per un giocatore che si è rivelato fondamentale nel gioco della Roma sia per le sue capacità tecniche sia per l’attacco alla profondità, aspetto tipico nel gioco dei giallorossi.