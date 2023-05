Obiettivi di mercato della Roma: possibili acquisti per la prossima stagione

La Roma, nella prossima stagione, vuole alzare l’asticella e avere una rosa ancorra più competitiva. Scopriamo tutti gli obiettivi di mercato.

L’intenzione della Roma, nella prossima stagione, è quella di continuare sulla strada tracciata negli ultimi anni; l’obiettivo dei giallorossi, dunque, è quello è un mercato sostenibile ma che possa far crescere la Roma facendola diventare tra i top club italiani.

Andiamo, dunque, a scoprire quali possono essere i colpi di mercato della Roma partendo da un presupposto molto importante; al momento si tratta di semplici indiscrezioni di mercato.

Possibili acquisti Roma: Benzema e Vicario i grandi sogni

Nella politica dei parametri zero, la Roma ha un grande sogno chiamato Benzema; il centravanti francese ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del prossimo calcio mercato estivo.

Le possibilità dei giallorossi, bisogna dirlo, sono veramente minime sia per il discorso economico (percepisce sui dieci milioni l’anno) sia per la volontà del giocatore di rinnovare il contratto con il Real Madrid.

A questo bisogna aggiungere come, qualora Benzema diventasse realmente un parametro zero, sarebbero diverse le squadre pronte ad investire sul centravanti. La voce su Benzema, dunque, è destinata a restare una semplice indiscrezione di mercato.

Sembra meno impossibile, invece, la trattativa per arrivare a Vicario; l’estremo difensore è uno dei portieri più forti della Serie A. Parliamo di un estremo difensore molto reattivo, abile sia nelle uscite alte sia nelle uscite basse.

Il problema è la concorrenza; sono diverse le squadre interessate a Vicario, considerando ormai pronto per il definitivo salto di qualità.

Trattative mercato Roma: i colpi

Il mercato estivo della Roma sembra essere già iniziato; la società giallorossa, infatti, ha praticamente chiuso per Aouar. Il centrocampista, in scadenza il prossimo trenta giugno, sarà il primo rinforzo del club capitolino per la prossima stagione.

Giocatore forte tecnicamente, in grado di ricoprire più ruoli del centrocampo e con la giusta dose di esperienza internazionale che può sempre far comodo.

La Roma è riuscita a superare una folta concorrenza; Aouar, infatti, interessava a diverse squadre.

L’intenzione della Roma sembra essere quella di regalare a Mourinho un centravanti di spessore viste le difficoltà avute da Abraham e Belotti.

Da questo punto di vista bisogna fare attenzione al nome di Firmino, centravanti del Liverpool con il contrattato in scadenza il prossimo trenta giugno.

Parliamo di un giocatore molto forte all’interno dell’area di rigore ma che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Anche in questo caso sembra essere una voce di mercato destinata a restare tale

Obiettivi calciomercato Roma in porta

Uno dei principali colpi di mercato della Roma, per la prossima stagione, sembra essere il portiere.

Rui Patricio ha la totale fiducia della società ma i giallorossi hanno bisogno anche di un secondo portiere che si possa alternare con il portoghese e, in futuro, prenderne il posto.

Tra i profili monitorati dalla società giallorossa non solo Vicario; la Roma, infatti, sembra stia seguendo anche Carnesecchi.

Parliamo del portiere della Cremonese che sta disputando una stagione di altissimo livello; il suo futuro sembra essere in una big del calcio italiano.

Occhi anche su Di Gregorio, estremo difensore del Monza e protagonista nella prima stagione in Serie A del club neopromosso.

Abile nelle uscite, soprattutto quelle basse, sa guidare la difesa con estrema sicurezza; come per Vicario e Carnesecchi, anche Di Gregorio sembra pronto per il definitivo salto di qualità

Quali giocatori compra la Roma in difesa

In difesa la Roma ha intenzione di acquistare un centrale sia per il possibile addio di Ibanez sia per avere una valida alternativa a Smalling, vero e proprio leader del reparto arretrato giallorosso.

Uno dei nomi che il club capitolino sta seguendo è Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte abile nel gioco aereo e molto forte in fase di marcatura.

Sul giocatore sembrano esserci diversi club con Ndicka che potrebbe sciogliere i dubbi sul suo futuro dopo la finale di Coppa di Germania.

La Roma ha bisogno di cambiare anche sulle corsie, in particolar modo (a quanto sembra) sulla fascia sinistra dove Spinazzola e Zalewski non stanno convincendo del tutto.

Nel 3-4-2-1, i giallorossi hanno bisogno di giocatori capaci di svolgere entrambe le fasi di gioco; secondo le ultime indiscrezioni la Roma sembra interessata a Bensebaini e Grimaldo, entrambi in scadenza il prossimo trenta giugno.

Bensebaini, in forza al Borussia Monchengladbach, è un giocatore molto fisico e dotato di grande corsa; sa essere letale anche dal punto di vista offensivo, in particolar modo sui calci piazzati.

Per quanto riguarda Grimaldo, invece, parliamo di un giocatore particolarmente abile dal punto di vista offensivo.

Terzino molto tecnico, deve migliorare sotto l’aspetto difensivo ma sarebbe un rinforzo di grande qualità.

Obiettivi Roma a centrocampo

Per quanto concerne il centrocampo abbiamo parlato di Aouar e di come la Roma abbia chiuso la trattativa per il classe 1998.

In mezzo al campo, però, i giallorossi sembrano volere anche un altro rinforzo e continua a restare viva la pista Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo sta disputando una stagione di altissimo livello ed è ormai pronto per il definitivo salto di qualità.

Le difficoltà, per chiudere la trattativa, sono diverse a partire da una folta concorrenza per il giocatore; l’altro problema è la richiesta del Sassuolo che non ha nessuna intenzione di regalare il centrocampista.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Roma sembra stia seguendo anche Tielemans; il centrocampista, in forza al Leicester, ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno.

Parliamo di un giocatore molto forte, tecnico, fisico e con la possibilità di gestire tempi e ritmi di gioco. Non sarà una trattativa per nulla semplice considerando come sul giocatore sembrano esserci diversi club.

Discorso diverso, invece, quello per Wijnaldum; il centrocampista olandese è alla Roma in prestito e il suo futuro non è ancora stato deciso.

I giallorossi, nonostante non lo abbiamo avuto a disposizione per tutta la stagione, sembrano intenzionati a tenerlo per via della sua esperienza internazionale e delle sue capacità tecniche e fisiche.

Obiettivi mercato Roma in attacco

Abbiamo detto di come uno degli obiettivi principali della Roma, per la prossima sessione estiva di mercato, è un centravanti di spessore internazionale che possa trascinare i giallorossi.

Tra i nomi sondati dalla società capitolina troviamo Morata, attaccante spagnolo che conosce molto bene la Serie A avendo vestito la maglia della Juventus.

Un centravanti abile soprattutto nell’attacco alla profondità e questo aspetto può essere determinante visto il modo di giocare della Roma.

I tre giocatori che vuole Mourinho

Dopo aver analizzato i vari obiettivi di mercato, sottolineando nuovamente come si tratti di semplici indiscrezioni, cerchiamo di capire i desideri di Mourinho.

Lo Special One è un tecnico che vuole sempre alzare l’asticella ed ha nella vittoria il suo obiettivo principale.

Ecco perché, per far crescere ulteriormente la sua Roma, sembra volere tre giocatori, uno per reparto. Un difensore, un centrocampista e un attaccante che possano alzare l’asticella qualitativa della squadra.

Quanto può spendere sul mercato

Difficile dire quanto possa spendere la Roma; la sensazione è che la squadra giallorossa non abbia la possibilità di fare la voce grossa sul mercato e competere con le altre big del campionato italiano.

E’ possibile che il club giallorosso, nella prossima sessione estiva di mercato, vada avanti con la politica dei parametri zero senza però perdere di qualità.

Possibili cessioni Roma: due top rischiano l’addio

Non solo il discorso relativo agli acquisti; la Roma, infatti, rischia anche di perdere alcuni giocatori fondamentali all’interno del sistema di gioco giallorosso. Partiamo da Ibanez, difensori con troppi alti e bassi.

Il brasiliano, troppo spesso, commette errori pesanti (come contro Lazio, Milan ed Inter) che costano punti pesanti alla Roma; ecco perché, qualora arrivasse una buona offerta, l’avventura di Ibanez nella capitale potrebbe interrompersi.

Restando nel reparto difensivo, bisogna sottolineare la situazione legata a Spinazzola; il terzino, prima del brutto infortunio agli Europei, era considerato uno dei migliori nel suo ruolo e si parlava addirittura di Real Madrid.

Da quando è rientrato ha faticato a trovare la giusta continuità e, per questo, in estate non è da escludere una sua cessione. La Roma, però, non ha nessuna intenzione di regalare il terzino a prezzo di saldo.

A livello offensivo abbiamo parlato di come i giallorossi sembrano intenzionati ad acquistare un centravanti di spessore internazionale; ecco perché Abraham potrebbe rischiare la cessione.

Centravanti forte fisicamente ma che fatica a trovare la giusta continuità realizzativa; sul giocatore sembra esserci l’interesse di squadre di Premier League. I club inglesi, come sappiamo, hanno una disponibilità economica praticamente illimitata.

E’ chiaro come la situazione che preoccupa di più i tifosi giallorossi è quella di Dybala; l’argentino, quando è arrivato a Roma, è stato accolto da grande entusiasmo e la presentazione è stata cinematografica.

L’apporto della Joya nel sistema di gioco giallorosso è stato, fin da subito, determinante; la Roma vuole costruire un progetto importante intorno alla figura di Dybala ma il suo futuro non sembra ancora essere deciso.