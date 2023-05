Eva Padlock, la visione in perizoma toglie il fiato

Eva Padlock per l’ennesima volta scatena la passione e la fantasia dei fan, posa e visione in primo piano illegale in perizoma

E’ stata, in passato, uno dei volti femminili più amati dagli sportivi. Anche ora che si è allontanata da quel mondo, però, Eva Padlock continua ad avere un seguito notevole e affezionatissimo, grazie al suo fascino stratosferico ed esplosivo.

In tanti, hanno conosciuto la modella spagnola grazie ai suoi trascorsi sui circuiti della Moto GP. Infatti, alcuni anni fa Eva era una delle ombrelline del motomondiale. Tra tutte, era innegabilmente la più seducente e ammaliante e nessuno poteva rimanere indifferente al suo passaggio. In questo modo, la notorietà della indossatrice di costumi da bagno, intimo e molto altro è cresciuta in maniera esponenziale.

Oggi, Eva vanta oltre due milioni di followers su Instagram, con un profilo sempre molto aggiornato in cui, quasi ogni giorno, non fa mancare immagini da capogiro agli ammiratori. Soprattutto adesso che l’estate si sta avvicinando e che dunque è il momento di sfoderare tutte le pose più sensuali in costume e in abbigliamenti piuttosto succinti e provocanti.

Eva Padlock, curve spaziali: la modella spagnola è un sogno ad occhi aperti

Da questo punto di vista, Eva non si smentisce davvero mai. E sta arrivando al suo compleanno, tra due giorni, in splendida forma. Come testimonia uno degli ultimi scatti, capace di accendere in un attimo la passione e la fantasia degli ammiratori come non mai.

Eva è passata alla storia per una silhouette sinuosa e prorompente, di cui abbiamo una ennesima conferma in questo scatto. Dove a risaltare è il suo lato B, con un perizoma sottilissimo, una visione che non può lasciare indifferenti. I like e i commenti degli ammiratori si scatenano, il copione si ripete sempre uguale quando si tratta della superlativa modella iberica. Che si prepara a farci sognare nei prossimi mesi con altri scatti simili, che rappresenteranno un appuntamento imperdibile per tutti.