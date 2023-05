“Paperona di Donnarunna”: il portiere è un disastro

L’estremo difensore ancora nel mirino della critica. Il Psg vince ma l’italiano sbaglia ancora, in occasione del gol

Una stagione non proprio fantastica per il Psg, che si avvia comunque a conquistare la Ligue 1. I parigini stasera hanno battuto 3 a 1 il Troyes, portando a +6 sul Lens secondo.

Certamente un buon vantaggio per Mbappe e compagni a quattro giornate dalla fine. Ma per i capitolini l’obiettivo era certamente un altro. I grandi investimenti fatti erano mirati a conquistare la Champions League e l’eliminazione agli ottavi di finale brucia ancora tantissimo.

I calciatori sono spesso finiti nel mirino della critica. A parte Mbappe, davvero nessuno è stato risparmiato in questi mesi complicati. Non sarà certo il titolo nazionale a far passare la rabbia dei sostenitori del Psg, che come detto hanno contestato davvero tutti, anche Gianluigi Donnarumma.

Troyes-Psg, Donnarumma sbaglia ancora

Sono stati davvero diversi gli errori del portiere italiano nel corso dell’anno. Anche stasera, nonostante un’ottima prestazione, è arrivato l’errore in occasione della rete subita.

Una scelta sbagliata da parte dell’azzurro che ha portato tifosi italiani, ma soprattutto francesi, a criticarlo sui social. Un cross dalla sinistra, letto male, ha di fatto spalancato la porta a Chavalerin.

Donnarumma est le gardien le + bête que j‘ai vu de ma vie — Νικήτας 🇬🇷🇩🇪 (@Nikitas9422) May 7, 2023

Donnarumma je pense qu’il est temps de dire STOP. — Mohamed Paname 🇫🇷 (@PanameMohamed) May 7, 2023

Ahahahahaha DONNARUMMA — Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Oluwafemi Owolabi (@neyeager) May 7, 2023

Soirée presque parfaite, dommage que Donnarumma se prenne encore un but clownesque 😔 … J’ai trouvé que l’absence de Messi a désinhibé nos milieux de terrain qui n’ont pas hésité à frapper. Bonne utilisation de la largeur et des pistons aussi — revonsplusgrand.2 (@revplusgrand2) May 7, 2023

Paperona di Donnarumma, che aspetta un cross ma il giocatore del Troyes lo anticipa e mette dentro. Per fortuna sua ininfluente ai fini del risultato. Il PSG ha vinto 3-1.. — Marco Varini (@mvcalcio) May 7, 2023

Tra lui e donnarumma non so chi è peggio — ROSS_HONDA 🇯🇵 (@therealROSH) May 7, 2023